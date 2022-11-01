Öğrencilere proje desteği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) TARGET Teknoloji Transfer Ofisi, Araştırma Projeleri Birimi tarafından GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi araştırmacıları ve öğrencilerine yönelik, “BİDEB 2209-A & 2209-B Destek Programlarının Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama ile Yazma Teknikleri” eğitimi verildi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi araştırmacıları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik programının açılışında konuşan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Memik Bünyamin Üzümcü, destek ve programları önemi hakkında bilgi paylaşarak, öğrencilerin gerçekleştireceği proje çalışmalarının oldukça faydalı olduğunu belirtti. Üniversite öğrencilerinin akademik danışman veya sanayi danışmanı rehberliğinde projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesi ve proje hazırlama kültürünün geliştirilmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen programda GAÜN TARGET Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma Projeleri Uzmanı Özkan Kireç tarafından proje çağrı programları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Proje kültürünün kazanılması çok önemli

BİDEB Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programlarına yönelik gerçekleştirilen eğitim programında Araştırma Projeleri Uzmanı Özkan Kireç, öncelikle Teknoloji Transfer Ofisinin araştırmacılara ve öğrencilere proje önerisi hazırlık ve süreç içerisinde sağladığı desteklerden, ortak çalışma, iş birlikleri ve destek süreçleri konusunda bilgi verdi. Öğrencilerin araştırmaya yönelmesi ve proje yazma kültürünü kazanmasının önemine vurgu yapan Kireç, BİDEB 2209-A ve 2209-B programlarına yönelik güncel yenilikler, programların amaç ve hedefleri ile proje başvuru hazırlık, proje yazım, başvuru ile değerlendirme süreçleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Program çerçevesinde; proje önerisi hazırlama ve yazma konusunda, proje başvuru formu üzerinden proje bölümlerinin tanıtımı ve paylaşımı sağlanarak, öğrencilere proje yazım aşamasında dikkat edilmesi gerekenler ile her bir bölümün nasıl hazırlanması gerektiği konusunda örnek bir uygulama üzerinden paylaşım ve öneriler sunuldu. Programın son bölümünde ise, proje konusu belirleme, proje geliştirme ve yenilikçi projeler nasıl olmalı konusunda öğrenciler ile görüşmeler gerçekleştirilerek, proje fikirleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Program sonunda, proje fikri bulunan veya hazırlık aşamasında olan araştırmacılar ve öğrenciler ile ikili görüşmeler gerçekleştirilerek, proje önerisi bilgi ve destek talepleri değerlendirmeye alındı.