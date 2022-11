Öğrencilere kırtasiye desteği için hazırlanan kartlar teslim edildi

Eğitimine, mesleki ve teknik liselerde devam etme kararı alan 3 bin 788 öğrenciye toplamda 4 bin TL nakdi kırtasiye desteği veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kullandığımız kaynak, milletimizin kaynağı. Biz, milletimizin emanet kaynağını yönetiyoruz. Kendi paramızı harcamıyoruz. Milletin malı, millete hizmet ediyor” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi başında 9. sınıfa kayıt kayıt yaptıran 3 bin 788 öğrenciye, toplam 4 bin TL nakdi kırtasiye desteği kararı almıştı. Öğrenciler adına tanımlanan banka kartları, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde (ŞKM) düzenlenen programda velilere teslim edildi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk ödemelerin hesaplara yatırıldığı bilgisini paylaştı. Kartları, öğrencilerle birlikte teslim alan veliler, sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi tarafından mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören tüm öğrencilerin; eğitim, bilim, sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlara katılım oranının artmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kütüphane konusunu çok önemsiyoruz

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz andan itibaren en öncelikli meselemizin eğitim olduğunu ifade etti ve bu konu üzerine de yoğunlaştık. Gaziantep, çok yoğun bir genç nüfusa sahip. Öğrenci sayımız, her geçen gün artıyor. Artan öğrenci sayısına bağlı eğitimin niteliğini arttırmak da bizim görevimiz. Çocuklarını mesleki ve teknik liselere yönlendiren tüm velilerimize teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun. Değişik meslek gruplarında çalışacak kişileri yetiştirme zorunluluğumuz var. Bugün, toplumumuzda ne iş olsa yaparım, diyen kişilerin iş bulması zordur. Ben, şu işi yaparım, diyenlere çok fazla ihtiyaç var. Gaziantep, 250 bin çalışanıyla üreten bir şehir. Meslek liselerinde kendini geliştiren öğrencilerimiz, üst seviyede maaş alacaklar. İş bulma imkanında çok daha önde olacak. Her şeyden önce çocuklarımızı iyi insan olmaları noktasında eğitim verme zorunluluğumuz var. Evde; matematik, fizik kimya, meslek derslerini öğretemeyiz ama iyi insan olmaları noktasında biz onlara rol model olacağız. İnsanlar, evlatlarının kendilerinden üstün olmasını isterler. Hepimiz, ebeveyn olarak, “Ben olamadım evladım, evladım benden daha iyi olsun” demiyor muyuz? Diyoruz ve bunun için de emek veriyoruz. Kullandığımız kaynak, milletimizin kaynağı. Biz, milletimizin emanet kaynağını yönetiyoruz. Kendi paramızı harcamıyoruz. Milletin malı, millete hizmet ediyor. Şu anda 32.’sini yaptığımız kütüphane konusunu çok önemsiyoruz. Çünkü 6 çocuklu bir ailenin her çocuğa ayrı bir oda verme imkanı olmadığı için sağlıklı ders çalışılabilecek mekanlara ihtiyaç var. Bu mekanları oluşturmak adına son dönemlerde her ay neredeyse 1 kütüphaneyi hizmete sunduk. Şimdi son yaptığımız ve içerisinde çocuk kütüphanesi de ayrıca bulunan kütüphanede 24 saat ders çalışılabilecek bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Bu hizmetler, milletin emanetinin yeniden millete dönmesidir. Allah; sağlık, huzur, mutluluk içerisinde evlatlarımızı vatana hayırlı evlat olarak yetiştirmeyi nasip etsin.”

Başkanımızın gayesi, ailelerimize destek olmak

Programda konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Başkanımızın gayesi, ailelerimize destek olmak. Öğrencilerimizin, mesleki ve teknik liselere yönlendirilmesi önemlidir. Sebebine gelince, mesleki eğitim, ülkemizin hayat damarlarından biridir. Hakikaten nitelikli ve kaliteli kişilerin yetişmesi lazım. Ebeveynler olarak çocuklarınızı mesleki eğitime yönlendirmekle çok ciddi bir adım atmış oluyorsunuz ve doğru bir karar vermişsiniz. Velilerimizi, bu doğru yönlendirmeden ötürü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.