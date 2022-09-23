Öğrencilere halı üretimi uygulamalı gösterildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programını öğrencileri ÜNN Sanat Atölyesi’nde Tufting Halı üretim aşamalarını yakından görme imkânı buldu. Etkinlikte, özgün desenlerin dokunduğu kabartma, oyma, kesim ve bukle gibi el işçiliği gerektiren birçok farklı tasarım özelliği öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.

Sektöre yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirten Doç.Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, “Tuft halı modelleri arasında yer alan handtuft halılar, kişiye özel halı üretiminin gerçekleştirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Tasarım halı kullanmanıza yardımcı olan teknik sayesinde yaşam alanlarınıza kendi tercihlerinizi dilediğiniz gibi yansıtmanız mümkündür. Oldukça detaylı bir çalışma alanı sağlayan bu teknik, aynı zamanda halılar üzerinde amblem, logo, yazı gibi tasarıma dahil edilebilecek uygulamaların büyük bir başarı ile dokunmasını sağlamaktadır” diye konuştu. Tufting makinesinin hareketinin, basit bir dikiş makinesi iğnesinin hareketine benzediğini aktaran Halı Tasarımı Öğr. Gör. Naime Yüksel Çalık da şunları söyledi: “İplik bobinleri daha önceden dokunmuş zemin dokusu üzerine bukleler oluşturarak iğnelere iplik beslenmektedir. Beslenen iplik tabancanın çeşidine göre bukle ya da kesik hav şeklinde olabilmektedir. Oluşturulan bu yüzeyin arkasına ikinci bir yüzey, jüt ya da sentetik lateks esaslı bir malzeme kullanılarak yapıştırılmaktadır. HandTuft Halı uluslararası halıcılık terminolojisinde vurgu sistemiyle oluşturulan, renk ve desenleriyle özgünlük sağlayan halı türünün adıdır.”

Etkinlikte, Tuft halı tezgahı, tabanca çeşitleri, halıda kullanılan zemin kumaşı ve hav iplikleri hakkında teknik bilgilere değinen Sanat Atölyesi sahibi Neslihan Ata koordinatörlüğünde tuft halı üretimi yapıldı.