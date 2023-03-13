Öğrencilere deprem ve sınav kaygısı ile başa çıkma yöntemleri anlatıldı

Şehitkamil Belediyesi ve Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle kütüphanelerdeki öğrencilere yönelik “Deprem ve Sınav Kaygısı” konulu seminer verilerek, bu kaygılarla başa çıkma yöntemleri anlatıldı.

Şehitkamil Belediyesi ve Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi, önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan yaklaşık 30 kütüphanede, “Deprem ve Sınav Kaygısı” konulu seminer gerçekleştirilecek. Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışman Gözde Kaya ve Psikolojik Danışman Muhammed Ali Günay tarafından verilen seminer, son olarak Belkıs Gençlik Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Hayata yeniden adapte olmak için yapılması gerekenler anlatıldı

Seminer sonunda açıklamada bulunan Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Gözde Kaya, “Şehitkamil Belediyemiz ile iş birliği çerçevesinde, gençlik kütüphanelerimizde öğrencilerimize, deprem etkisinden kurtulmak ve sınav kaygısı endişesini gidermek adına seminer veriyoruz. Öncelikle öğrencilerimize depremden bahsettik. Depremin üzerindeki etkileri nasıl atabiliriz, onları paylaştık. Rutin hayata adapte olabilmeleri için neler yapmaları gerektiğini anlattık. Arkadaşlarıyla ilişkilerini canlı tutarak, aktiviteler yapmalarını önerdik. Sınav kaygısıyla ilgili de çeşitli bilgiler verdik” şeklinde konuştu.

Öğrenci Dila Susar ise seminere ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kaydetti:

“Ülkemizde meydana gelen deprem, Gaziantep’te de etkisini gösterdi. Biz de öğrenciler olarak büyük zorluklar yaşadık. Bu zor günümüzde yanımızda olan Şehitkamil Belediyemize ve kütüphane görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün de sağ olsunlar psikolojik danışman eğitmenlerimiz tarafından hem deprem psikolojisini üzerimizden atmak hem de sınav kaygısı yaşamamak için bizlere seminer verildi. Bizler de eğitmenlerimizin vermiş olduğu bilgilerle biraz da olsa rahatlamak istiyoruz. Depremin üzerimizdeki etkisini ve sınav kaygısını yaşamamak için hocalarımızı dikkatle dinliyor ve söylediklerini uygulamaya çalışıyoruz. Bu tür seminerlerin düzenlenmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

"Birebir ilgileniyoruz"

Programla ilgili açıklama yapan Belkıs Gençlik Kütüphanesi Eğitmeni Şerif Bağış, “Deprem afeti nedeniyle bir süre kütüphanelerimizdeki çalışmamıza ara vermiştik. Normalleşme dönemiyle birlikte kütüphanelerimizi tekrar açtık. Deprem nedeniyle öğrencilerimiz de büyük bir travma yaşadılar. Bu zor günleri atlatmak için öğrencilerimizin hem sınav kaygısını ortadan kaldırmak hem de deprem psikolojisini üzerlerinden atmak için eğitmen arkadaşlarımızla birlikte ciddi çaba sarf ediyoruz. Birebir ilgileniyoruz, sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Daha aktif bir şekilde ders çalışmalarını sağlamak için ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün de Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle seminer veriyoruz. Psikolojik danışman eğitmenlerimiz burada hem depremin etkisinden kurtulmak hem de sınav kaygısı yaşamamaları için öğrencilerimizi motive ediyorlar. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza iniyorum” ifadelerini kullandı