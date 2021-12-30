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Öğrencilere deprem riskine karşı eğitim

Deprem riski yüksek olan İslahiye ve Nurdağı ilçesi başta olmak üzere tüm ilçelerdeki öğrencilere deprem eğitimi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere acil durum çantası hediye etti.

GAZİANTEP 30.12.2021, 16:38
Öğrencilere deprem riskine karşı eğitim

Deprem riski yüksek olan İslahiye ve Nurdağı ilçesi başta olmak üzere tüm ilçelerdeki öğrencilere deprem eğitimi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere acil durum çantası hediye etti.

İslâhiye ve Nurdağı’nda bulunan bütün 9’uncu sınıf öğrencilerine, diğer ilçeler ve şehir merkezinde ise belirlenen okullarda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca yapılan eğitimlerle gençlere başta deprem olmak üzere afet durumu öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar ve tahliye gibi konularda, itfaiye eğitim amirleri tarafından eğitimler verildi.

10 bin öğrenciye eğitim

Eğitimlerde risk durumları pratik olarak da öğrencilere gösterilerek tehlike anında nasıl korunulacağına dair hayati bilgiler paylaşıldı. Eğitimlerin sonrasında ise öğrencilere deprem sırasında kullanabilecekleri acil durum çantası hediye edildi. Proje kapsamında il genelinde 10 bin öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor.

“Deprem değil tedbirsizlik öldürür”

Nurdağı’nda ki eğitimlerde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Deprem değil tedbirsizlik öldürür” diyerek, “Bu bölge için çok mühim ve hayati olan bu konuda destekleri arttırarak görüş ve önerilerini almak için buradayız. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Sizin bilinçlenerek, bilgi sahibi olmanız bizim için çok önemli. Evde alınacak küçük tedbirlerle deprem sırasında hayati öneme sahip oluyor. Afetlerin öncesi, sırası ve sonrasını iyi yönetmemiz gerekiyor. Sizler bizim için çok önemlisiniz. TÜBİTAK ile Deprem Master Planı’nı çalıştırıyoruz. Binalarımız için çalışmalar başlatıyoruz” dedi.

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