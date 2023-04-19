Öğrenciler sordu Gül ile Fadıloğlu yanıtladı

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kütüphanedeki öğrencilerle bir araya geldi. Gül, “Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bir seçim. 20 yılda çok önemli gelişmeler oldu. Çok güzel kazanımlar oldu. Daha da iyisini yapacağımız vaatlerimiz var. Neler yapacağımızı biliyoruz. Dersimize iyi çalıştık. Sizlerin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan başımızda olmaya devam ettikçe daha da güzel çalışmalarla güzel bir gelecek olacak” dedi.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kütüphanedeki öğrencilerle bir araya geldi. Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kütüphanesi’nde düzenlenen programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur ile öğrenciler de katıldı. Programda, öğrenciler, siyaset, eğitim, bilim, ekonomi, adalet, proje ve yatırım konularıyla ilgili sorular yönelterek çeşitli taleplerde bulundu. Öğrencilerle talep ettikleri konularda istişare yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm öğrencilerin hemfikir olduğu taleplerin karşılanacağının sözünü verdi.

"Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bir seçim"

Geçmişini bilen, geleceğe umutla bakan, Türkiye’yi nice yüzyıllara taşıyacak, çalışkan, Asım’ın nesli, pırıl pırıl bir gençlik ile bir arada bulunduğunu belirten Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, “Öncelikle seçme hakkı, anayasal bir hak. Vatandaşlık hakkı. Gidin, bu ülke için sizlere ne gibi imkanlar verilmiş, Türkiye’nin geleceğine dair daha iyisini yaparız diyen kimse o yönde tercihinizi yapın. Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bir seçim. Sizler de bu seçimde oyunuzu kullanın. Benim bir arkadaşınız, bir abiniz olarak size tavsiyem 20 yılda çok önemli gelişmeler oldu. Çok güzel kazanımlar oldu. Daha da iyisini yapacağımız vaatlerimiz var. Neler yapacağımızı biliyoruz. Dersimize iyi çalıştık. Sizlerin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan başımızda olmaya devam ettikçe daha da güzel çalışmalarla güzel bir gelecek olacak. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bizlere vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Siz bizim zenginliğimizsiniz, geleceğimizsiniz"

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, öğrencilere hitaben, “Ben sizi çok iyi anlıyorum. 80’li yıllarda İTÜ hedefi koymuştum. Vallahi hedefi koyunca oluyor. Önce bir rahat olun. Rahatlamanız lazım. Çalışmamız lazım. Bize düzen şey size çalışma şartlarını sunmak. Allah, Rıdvan Başkanımızdan razı olsun. Bu şartların hiçbiri yoktu. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla biz bu şartları sağladıktan sonra da siz ne diyorsanız bizim görevimiz isteğinizi karşılamak. Valimizle birlikte ‘Eğitim Şehri Gaziantep’, ‘Spor Şehri Gaziantep’, ‘Bilim Şehri Gaziantep’ dedik. Artık yeni bir dönem var. Bilgi ekonomisi. Bilgi ekonomisinde senin ne kadar petrolün var, sen o kadar zenginsin değil. Ne kadar gelişmiş insan gücünün olduğu önemli. Siz bizim zenginliğimizsiniz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Gözümüzün nuru, başımızın tacısınız” diye konuştu.

Program, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.