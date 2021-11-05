Öğrenciler oryantasyon programında bir araya geldi

2021-2022 Akademik yılında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) lisans programlarına ilk kez kabul edilen uluslararası öğrencilere yönelik olarak hazırlanan Oryantasyon Programı GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak, uluslararası öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi için misafir değil, Gaziantep Üniversitesi ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin üniversitede düzenlenen farklı faaliyetlere katılmalarını, öncülük etmelerini istedi.

“Türkçeyi en iyi şekilde öğrenin”

Yurt dışı tecrübelerini katılımcılarla paylaşan Dr. Budak, yurt dışında uluslararası öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, “Hangi fakültede, hangi alanda eğitim görürseniz görün dil sizin açısından hayati önem taşıyor. Bu sadece akademik başarınız için değil sosyal hayatta da başarılı olmanız, tutunmanız, Türkiye’yi, Gaziantep’i daha yakından tanımanız için önemli. O yüzden muhakkak Türkçeyi en iyi şekilde öğrenin. Türkçe öğrenirken konuşmaktan korkmayın. Türk insanı hata da yapsanız, yeni Türkçe öğrenen, konuşmaya çalışan uluslararası öğrencileri bir tek tebessümle karşılar. Türkçe konuşmaktan tereddüt etmeyin” dedi.

“Sosyal sermaye çok önemli”

Uluslararası öğrencilerin akademik başarılarına önem vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Budak, küreselleşen dünyada sosyal sermayenin finansal olarak sermayeden çok daha önemli olduğunu sözlerine ekleyerek, “Buradan başarıyla mezun olup ülkenize döndüğünüzde bizim elçimiz olacaksınız. Sosyal ilişkileriniz de bir o kadar önemli. Burada biriktireceğiniz arkadaşlıklar, dostluklar bundan sonraki hayatınızda en belirleyici şey olacak. Kampüste, amfilerde yaptığınız dersleri, akademik tartışmaları belki unutacaksınız ama geliştirdiğiniz dostlukları, arkadaşlıkları asla unutmayacaksınız” ifadelerini kullandı.

“GAÜN’e hoş geldiniz”

Uluslararası öğrencilere seslenen Uluslararası Öğrenci Ofisi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Burcu Mıhçıoğlu, Gaziantep Üniversitesi’ni tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Öğretim Görevlisi Mıhçıoğlu, “Bizler, yalnızca akademik hayatınıza değil aynı zamanda sosyal hayatınıza da katkıda bulunmak için elimizden geleni yapacağız. Farklı dil, din ve kültürlerden gelerek aynı kampüste, bir arada olacağımız, huzurlu bir üniversite hayatı geçirmenizi amaçlamaktayız” dedi.

“Bütün öğrenciler yararlanabilir”

Avrupa Birliği’nin desteklediği Erasmus Programı kapsamında çalıştıklarını belirten Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Uzman Şeyho Bozkuş da, Gaziantep Üniversitesinde aktif olarak kayıtlı olan bütün öğrencilerin bu programdan yararlanabileceğini ifade etti. Bozkuş, “Her yıl başvurular alındığında ülkemizin farklı illerinden gelen öğrencilerimiz gibi yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerimiz de Erasmus’a başvuru yapabilirler. Başvuruları tamamlayan öğrencilerimiz Avrupa’nın farklı ülkelerinde bir dönem eğitim alıyor. Bunun yanında Avrupa Birliği üyesi ülkelere staj kapsamında da gidebiliyorlar. Erasmus Staj Programı kapsamında öğrenciler 2-3 ay veya 2-12 ay arasında okudukları alanla ilgili pratik yapma şansı buluyorlar” diye konuştu.