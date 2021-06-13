Öğrenciler için “Güvenli Okul Sağlıklı Dünya” eTwinning projesi yapıldı

Gaziantep Özel İdare Anadolu Lisesi’nde öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği kültürünü aşılamak amacıyla “Güvenli Okul Sağlıklı Dünya” başlıklı eTwinning projesi yapıldı.

Gaziantep Özel İdare Anadolu Lisesi, öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek, farklı meslek gruplarında kullanılan iş sağlığı ekipmanlarının tanımalarını, iş sağlığı ve güvenliği uyarı levhalarını ve işaretlerini tanımalarını, sağlamak, okulunda iş sağlığı ve güvenliği köşesi oluşturmak, teknolojik araçlar kullanarak afiş ve görseller hazırlanmasını sağlamak, günlük hayatta ve okulda iş güvenliği ile ilgili işbirlikçi ve ortak ürünler oluşturmak, farklı kurumlardan iş güvenliği örneklemlerine online eğitimle ulaşmalarını sağlamak, öğrencilerin Web 2.0 araçlarını tanımalarını ve etkin kullanabilmelerini sağlamak amacıyla eTwinning projesi yapıldı.

Mart ayında başlayan proje kapsamında proje kurulumu ve tanıtımı, katılımcıların projeye dahil olması, tanışma ve etkinlik planlama webinarları, proje afiş ve logo çalışmaları, proje sayfaları düzenleme ve görev paylaşımları, ortaklar ile online iş sağlığı ve güvenliği ögrenci öğretmen eğitimleri, karma takımların oluşturulması iş sağlığı ile ilgili ortak çalışmalar yapılması, öğrencilerle İSG eğitimlerine devam edilmesi, proje faaliyetlerini değerlendirme ve raporlaştırma, ürün sergisi ve yaygınlaştırma çalışmaları gibi süreçlerden geçilerek Haziran ayında tamamlandı.

Tamamlanan proje ile öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşması, okul staj döneminde ve günlük hayatta iş kazalarının önlenmesi, kişisel koruyucu donanımların tanınmalarının sağlanması, okulda iş güvenliğine dikkat çekilmesi ve Web 2.0 araçlarının tanınmalarının sağlanması gibi sonuçların elde edilmesi beklenirken, projenin sloganı ise ’Hiçbir İş Güvensiz Yapılacak Kadar Acil ve Önemli Değildir’ belirlendi.

Proje ile ilgili açıklama yapan proje koordinatörü öğretmen Dürdane Öcal, “Projemiz, öğrencilerimizde iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı, iş güvenliği ekipmanlarını tanımalarını, farklı meslek gruplarında kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlarını öğrenmelerini hedefleyen bir projedir. Öğrencilerimizle dijital araçlar kullanarak afiş ve broşürler hazırlayarak, ortak etkinlikler ve online eğitimlerde bir araya geldik. Gaziantep Özel İdare Anadolu Lisesi beş öğrencimizle birlikte Türkiye’nin farklı illerinden (Sakarya, Gaziantep, İzmir, Antalya, Konya, Kocaeli) 10 okulla birlikte projemizi tamamlayarak okullarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturduk. Dijital ortamda çeşitli çalışmalar yaparak sadece iş yerlerinde değil okullarda da iş sağlığı ve güvenliğinin oluşturulmasına katkıda bulunmaya çalıştık. Proje 4 ay sürmüş olup öğrencilere alanında yetkin öğretmenler tarafından iş sağlığı ve güvenliği , internet güvenliği ve siber zorbalıkla mücadele konusunda çeşitli webinarlar düzenlenmiştir.Ayrıca proje kapsamında öğrencilerimizde kanser haftası, sokak hayvanları haftası, 28 nisan dünya iş saglıgı ve güvenliği konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak adına çeşitli çalışmalarda yer almaları sağlanmıştır” diye konuştu.