Obezite Kampının elde ettiği sonuçlarla yüzleri güldürüyor

Kilo verme mücadelesi içinde olan vatandaşların vazgeçilmez duraklarından birisi haline gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi obezite kampı, bir yılı aşkın süredir belli aralıklarla zayıflamanın ipuçlarını paylaşarak katılımcılarından yüzde 4 ila 6 arası kilo kaybı elde etti.

Düzenli takip ve görüşmeler sayesinde Şükrü Gezer, 4 aylık zaman diliminde 35 kilo vererek kampın şampiyonu ilan edilirken, Ayten Ekiciler, 7 ayda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler sonucunda 25 kilo vererek, diyabet ilaçlarına veda etti. Bir diğer üye Fatma Özlem Doğan’sa gösterdiği mücadeleyle 5 ayda 24 kilo kaybetti.

Modern dünyada en sık karşı karşıya kalınan hastalıklar arasında bulunan obezite için Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’yla Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde hizmete alınan obezite kampının hastalarından aldığı sonuçlar yüzleri gülümsetiyor. Bir hafta aralıklarla farklı katılımcılara ev sahipliği yapan Burç Ormanı’ndaki eşsiz kampta, alanında uzman doktor ve diyetisyen ekip tarafından uygulanan özgün tedavi yöntemi sayesinde üyeler, yüzde 4 ila 6 arasında kilo kaybıyla zayıflamayı başardı. Kamptaki yetkililerin programlarına birebir uyarak 4 ayda 35 kilo veren danışanlardan Şükrü Gezer obezite hastaları için bir simge haline dönüşürken Ayten Ekiciler’in sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler sonucunda 7 ayda 25 kilo vererek, diyabet ilaçlarına veda etmesi kilo vermede güçlük çeken vatandaşlar için umut kaynağı oldu. Yine, zayıflama konusunda şüpheleri olan bir diğer danışan Fatma Özlem Doğan da obeziteye karşı gösterdiği kararlılıkla 5 ayda 24 kilo vererek akıllarında soru işaretleri barındıran obezite hastalarına cevap oldu.

Kamp sürecinde obezite hastalarının gün içerisinde ateş, nabız, tansiyon ve kan şekerleri düzenli olarak takip edilerek beslenme programları biçimlendirildi. Bunun yanında diyetisyenler, psikologlar, hemşireler ve spor eğitmenlerince katılımcılara eğitimler verildi, danışanlar verilen günlük programların dışına çıkmadan yeterli su tüketerek beslenme programına uygun egzersizler gerçekleştirdi. Eğitimler çerçevesinde katılımcılar sağlıklı beslenmeyi öğrenerek; porsiyon kontrolünü, yemekleri doğru pişirme tekniklerini, öğün düzenini ve sağlıklı besinleri yaşamlarına dahil ettiler. Günlük yapılan tansiyon ve açlık kan şekeri ölçümlerinin sonucunda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artması ile katılımcıların ölçümlerinde düzelmeler oldu. Kampta yaptırılan sporlar alışkanlık haline gelerek kamp sonrasında da devam ettirildi. Yapılan psikolog görüşmeleri sonucunda danışanların kilo problemlerinin altında yatan duygusal açlık ve psikolojik etkenler birebir ve grup terapileriyle görüşüldü.

Kamp sonrası için verilen beslenme ve egzersiz programlarına uymalarını sağlamak için çevrimiçi ve yüz yüze takip sürdürüldü. Öte yandan danışanlarla kamp sonrasında motivasyonlarını güçlü tutmak amacıyla park etkinlikleri ve akşam sporları organize edildi.