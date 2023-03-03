Nurdağı’ndaki depremzede çocuklara moral verdiler

Şahinbey Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağın’daki depremzede çocuklara psikososyal destek hizmeti için çeşitli eğlenceler düzenledi

Deprem bölgesindeki çalışmalarına ara vermeden devam eden Şahinbey Belediyesi depremde yakınlarını ya da evini kaybeden, depremden etkilenen çocukların yanında olmaya devam ediyor. Şahinbey Belediyesi Nurdağı’nda depremzede çocuklar için Kukuli müzikali gösterisi düzenleyerek balon hediye etti.

Çocuklar bizim geleceğimiz

Çocukların deprem felaketini bir an önce unutmaları için çalıştıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Kahramanmaraş merkezli deprem çocuklarımızın hayatını olumsuz etkiledi. Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın bu travmayı atlatmaları için Adıyaman ve Nurdağı’nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Adıyamandaki çocuklarımız için Bilim Tırını gönderdik. Nurdağı’ndaki çocuklarımız için Kukuli Müzikalini sergiledik ve çocuklarımıza boyama seti, boyama kitabı, balon ve çeşitli oyuncaklar hediye ettik. Depremzede çocuklarımızın morallerini düzeltmek ve onları depremden sonra günlük hayatın rutinlerine hızlı bir şekilde alıştırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.