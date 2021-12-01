Nüket Ersoy’a öğrencilerden anlamlı ziyaret

TEKNOFEST 2021 yarışmasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Biyomedikal Takımı öğrencileri Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’u makamında ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.

GKV Özel Liseleri öğrencileri katıldıkları TEKNOFEST İ2021’de lise fikir seviyesinde Türkiye üçüncüsü olmuş ve projeleri büyük ilgi görmüştü. TEKNOFEST 2021’e “Fıstıktan Maskeye" projesiyle katılarak lise fikir seviyesinde Türkiye üçüncülüğünü kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Biyomedikal Takımı öğrencileri Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’u makamında ziyaret etti.

Ziyarete GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, Proje danışman öğretmeni Şule Kozanoğlu, projede görevli öğrenciler Umut Kozanoğlu, Tolga Tiryaki ve Berke Şekeroğlu katıldı.

Proje danışman öğretmeni Şule Kozanoğlu ve öğrenciler Ersoy’a projeleri hakkında ayrıntılı bililer vererek TEKNOFEST 2021’de edindikleri izlenimleri anlattı.

Öğrencileri ve danışman öğretmenlerini kutlayan Ersoy bilimsel çalışmaların önemine değinerek Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmenin yolunun bilimsel çalışmalardan geçtiğini ifade etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket ERSOY projede görev alan ve Gaziantep’i başarıyla temsil eden öğrencilere GKV başarı plaketi vererek kutladı.