NTO Başkanı Özyurt’dan Nizip’e müjdeli haber

Nizip Ticaret Odası’nın (NTO) yapmış olduğu girişimler sonucu Nizip’e Gümrük Müdürlüğünün kurulması için çalışmalar başladı.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’e ilettikleri Gümrük Müdürlüğü talebinin bakanlık tarafından kabul edildiğini kaydetti. Bir dizi ziyaretler için Gaziantep’e gelen Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’e Nizip’e Gümrük Müdürlüğü kurulması ile ilgili dosyanın sunulduğunu belirten NTO Başkanı Özyurt, “Gümrük Müdürlüğü talebimiz Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş tarafından Ticaret Bakanına iletilmiştir. Bakanımız da müdürlüğün kurulması için gerekli talimatları ilgili yerlere vermiştir. İnşallah en kısa süre içerisinde Gümrük Müdürlüğü Nizip’te faaliyet göstermeye başlayacaktır. Nizip Ticaret Odası olarak Gümrük Müdürlüğünün fiziki şartlarını karşılayabiliriz. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

"Nizip’in önemi artmaya devam ediyor"

Özyurt, Gümrük Müdürlüğü’nün kurulmasının Nizip ve çevre ilçelerin ekonomisine de büyük canlılık kazandıracağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gaziantep, Türkiye’de ekonominin ve sanayinin lider bölgelerinden biridir. Nizip ilçemizdeki müteşebbis ruha sahip firmalarımız geçmişten gelen tecrübe birikimiyle üretimde olduğu gibi ihracatla çok hızlı büyümekte ve global dünyada fark oluşturmaktadır. İşletmelerimiz için artık küresel boyuttaki gelişmeler doğrultusunda rekabet edebilirlik vazgeçilmez unsurlardandır. Nizip ilçemiz nüfusu, sanayi ve ihracatı ile birçok ilden daha büyüktür ve metropol bir şehir olmak için yerel değil küresel ölçekte uluslararası pazarlara yönelik çalışmalar yapılmakta ve ilçemizin bulunduğu coğrafi konumun önemi de her geçen gün artmaktadır. İlçemizden 2020 yılında 113 ülkeye 105 firmamız tarafından 172.929.480 dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında 25.milyon dolar olan ihracatımızı 10 yılda 7 katı artmıştır. 2021 yılının ilk 6 ayında ise 100.milyon dolar ihracatımız ile 35 ilden fazla ihracat gerçekleştirilmiştir. İlçemizin Karkamış dahil ithalat ve ihracat hacmi 400 milyon dolardır. 2023 hedeflerini yakalamak adına ilçemizde Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması hem ihracatçımızın işini kolaylaştıracak hem de komşu ilçemiz Birecik’te ihracat yapmak isteyen müteşebbisleri teşvik edecektir."

Emeği geçenlere teşekkür

Gümrük Müdürlüğü kurulması konusunda ısrarcı olduklarını hatırlatan Özyurt, "Yıllardır ısrarla Gaziantep Gümrük Başmüdürlüğüne baglı Nizip gümrük müdürlügünün kurulmasını ısrarla talep ettik, bize güvenenlerin güvenini boş çıkarmayacağız. İhracatımızın artması ile hem üretimimiz, hem ihracatımız, hem de istihdamımız ciddi şekilde artacaktır. Talebimizin gerçekleşmesinde emeği geçen Gaziantep Valimiz Davut Gül’e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, TBMM İdare Amiri ve Milletvekili Ali Şahin’e, Gaziantep Milletvekillerimiz Necat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu’na, Nizip Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’ya, TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoglu’na Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’a, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye ve Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı’ya teşekkür ediyor, ilçemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.