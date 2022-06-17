Nöroloji Uzmanı Dr. Gönül Çakmak ANKA’da

Sağlık alanında tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasiteye sahip olan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Gönül Çakmak, ANKA Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Nöroloji Uzmanı Dr. Gönül Çakmak, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Çakmak, 1995 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroloji Uzmanlığını tamamladı. Dr. Çakmak, Nöroloji Uzmanı olarak özellikle Epilepsi, Alzheimer, Parkinson,Demans, Nöromüsküler Hastalıklar, uyku bozukluklarına bağlı hastalıklar, alanında özel çalışmaktadır. ANKA Hastanesi nöroloji servisinde Epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar (alzheimer gibi), periferik sinir sistemi hastalıkları, beyin iltihabı, uyku bozuklukları ile nörolojik hastalıkların ayaktan ve yatarak teşhis, tedavi ve takip hizmetleri gerçekleştirilmektedir. ANKA Hastanesi ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman ve akademik hekim kadrosuyla tüm branşlarda hasta kabul etmektedir.

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek, tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağkur’lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi’nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşları olmak üzere Koroner Anjiyografi Ünitesi, Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri verilmektedir.