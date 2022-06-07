Nizip’te konut sıkıntısı Fıstıkkent ile çözülecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Nizip Belediyesi’nce Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yürütülen ve Nizip’in konut ihtiyacını büyük ölçüde kapatması öngörülen 25 bin konutluk Fıstıkkent Projesi için plan ve proje tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, konut projesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Nizip’in konut ihtiyacını büyük ölçüde gidermesi planlanan proje için ilçedeki tarım alanlarına ve ağaçlara zarar vermeyecek bir alan seçildi. Mavi ve yeşilin buluştuğu Fırat Nehri ve Nizip ilçesine hakim bir noktada kurulacak Fıstıkkent, yüksek rakımı ve temiz havasıyla yerleşim alanıyla ilçenin yeni cazibe merkezi olacak.

Projenin onayı ve konut yapımı için ilerleyen günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla görüşülecek.

“Nizip’in konut ihtiyacını fıstıkkent ile tamamlamış olacağız”

Başkan Fatma Şahin, inceleme çalışmaları sonrasında yaptığı açıklamada, Nizip’in çok hızlı büyüdüğünü ve artık kendine yetmediğine değindi.

Fıstıkkent projesinin Nizip’teki çap genişletme ve İmar Master Planı doğrultusunda ilçenin konut ihtiyacını gidermeye yönelik olduğunu ifade eden Şahin, “Fırat Nehri ile dünyanın en güzel manzaralarından birini burada görüyoruz. Sağ tarafımız Nizip. Nizip’in sağlıklı büyümesi için özellikle zeytin bölgesinden dolayı ilçenin çapını genişletmemiz gerekiyordu. Nizip’te çok büyük bir konut ihtiyacı var ve bu yapılan çalışmayla, Nizip Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri burayla alakalı özel bir çalışma yaptı. Gazikonut olarak biz işin içindeyiz. Hızlı bir şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na giderek buraya ait çalışmaları tamamlayıp, bakanlığımız konut yapımına başlayacak. Büyükşehir Belediyesi de Gazikonut’la işin içine girecek. 2023 yılında kent vizyonu bakımından Fıstıkkent bu şehrin en önemli konut projelerinden biri olacak. Biz Nizip’in konut ihtiyacını Fıstıkkent ile tamamlamış olacağız” dedi.

“Proje Nizip’in konut sorununu komple ortadan kaldıracak”

Vali Davut Gül de, Büyükşehir ve Nizip belediyelerinin ortak projesi Fıstıkkent’in yapılacağı bölgenin çok titiz bir çalışmayla belirlendiğini dile getirerek, “Birçok güzellik görüyoruz ama en güzel işlerden bir tanesi burada ağaç ve tarım alanı yok. Bu özelliklerle birlikte şehre de çok yakın özel bir konumda ve seçilen yerle tarım ve ürün veren ağaçlara zarar verilmeyecek. Proje Nizip’in konut sorununu ortadan kaldıracak” diye konuştu.

“Proje, yaşam alanı olarak bir cazibe merkezi haline gelecek”

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise ilgili planlamaların yapıldığını belirterek, “Bu projeyle ilçemizde konut noktasında ciddi bir nefes alma gerçekleşecek. Rakım olarak yüksek bir yerde bulunan bu alan hem daha serin hem de bir taraftan Fırat Nehri bir taraftan Nizip manzarasıyla yaşam alanı olarak bir cazibe merkezi haline gelecek” diye konuştu.