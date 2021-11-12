Nizip Meslek Yüksekokulu öğrencileri teknik geziye katıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı öğrencileri tarafından Adana Uluslararası Tarım Fuarına teknik gezi düzenlendi.

GAÜN Nizip Meslek Yüksekokulu ders müfredatı içerisinde bulunan Seracılık, Tohumculuk, Fidan Yetiştirme, Gübreleme ve Sulama dersleri kapsamında düzenlenen teknik gezi bölüm öğretim elemanları Dr. Öğretim üyesi Yusuf Aydın ve Öğretim Görevlisi Özkan Gökçek’in koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Adana Uluslararası Tarım Fuarında yapılan teknik gezi kapsamında, öğrencilere tarım sektöründeki gelişmeler ve bu amaçla kullanılan alet ve ekipmanlar, drone teknolojisinin tarımda kullanımı, tarım makinelerinden bitkisel üretim firmalarına, hayvancılık ekipmanlarından traktör modellerine, tohumdan tarım aletlerine kadar öğrencilerin konu hakkında bilgi ediniminin yanı sıra tarım sektörüne ait görsel bilgilerinin artmasına ve bakış açılarının genişlemesine olanak sağlandı.