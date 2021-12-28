Nikah törenine online katıldılar

Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye AFAD gönüllüleri online nikah törenine katıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) gönüllüsü gelin Pınar Özdemir’e Afet ve acil durum çantası hediye eden Gaziantep AFAD il gönüllü koordinatörü Ayşe Şahin damat Sadık Sağırekmekçi’den AFAD gönüllüsü olma sözü aldı.

AFAD gönüllüsü Pınar Özdemir ile Sadık Sağırekmekçi’nin hayatlarını birleştirme kararı aldığı nikâh törenine online katılan Türkiye AFAD gönüllüleri arkadaşlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Online sahnede salona yansıtılan ekranda törene eşlik ettiler. Sahnede gelin ve damada afet ve acil durum çantası ve gönüllü yeleği hediye eden, İl koordinatörü Ayşe Şahin sahneden herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet etti. Mutluluklarını ifade eden ve online katılım sağlayan Diyarbakır AFAD gönüllüsü Mehmet Turgut Tayuzak, "Arkadaşımızın nikah davetiyesini aldık ve buna mevcut şartlar dahilinde online katılım kararı aldık, organizasyonu yapıp güzel bir sürpriz yapmak istedik, çiftimize mutluluklar dileriz" dedi. Kahramanmaraş AFAD gönüllüsü Süha Tuna, "AFAD Gönüllüleri Liderleri olarak her zaman omuz omuza çalıştığımız AFAD Gönüllüsü dostlarımızın her anında yanlarında olduğumuz gibi bugün de böylesi bir mutluluğa ortak olduk " ifadelerini kullandı.

Eskişehir AFAD gönüllüsü Deniz Muharrem Apaydın, "Afad Eskişehir Gönüllerin lideri olarak tüm Eskişehir gönülleri adına çiftimize mutluluklar diler afetsiz sağlıklı mutlu ömürleri olsun" diye konuştu.

Kocaeli’den temsilen İsmail Okar, Hakkari’den Yasin Aşkın, Adıyaman’ dan Mehmet Burmaz’ın yanı sıra bir çok ilden gönüllüler katıldı.