Nijeryalı hastanın rahminden 28 miyom çıkarıldı

Karın, kasık ağrısı, aşırı kanama, idrar kaçırma ve kabızlık şikayetleri olan Nijeryalı hasta, ülkesinde şifa bulamayınca tedavisi için Liv Hospital Gaziantep’e başvurdu. Miriam Bergman’a yapılan tetkiklerde rahminde en büyüğü 14 cm genişliğinde 28 adet miyom tespit edildi. Hasta başarılı bir ameliyatla rahmi korunarak kan takviyesi yapılmadan taburcu oldu.

Nijerya’da yaşayan Miriam Bergman (42), Liv Hospital Gaziantep’e karın, kasık ağrısı, aşırı kanama, idrar kaçırma ve kabızlık şikâyetleri ile başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu hastanın rahminde en büyüğü 14 cm genişliğinde 28 adet miyom olduğu tespit edildi. Liv Hospital Gaziantep Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevdet Hakan Başar, başarılı bir ameliyat sonrası hastanın en büyüğü 14 cm genişliğinde 28 adet miyomu çıkararak hastayı sağlığına kavuşturdu.

“Uzun süredir karın ağrısı ve kanama şikayeti vardı”

Yaptıkları tedavi ile ilgili bilgiler paylaşan Op. Dr. Cevdet Hakan Başar, “Hastamız, bize başvurduğunda uzun süredir karın, kasık ağrısı, aşırı kanama, idrar kaçırma ve kabızlık şikâyetleri olduğunu dile getirdi. Hastanemizde yapılan tetkikler sonucu en büyüğü 14 cm genişliğinde 28 adet miyom olduğunu tespit ettik, bunun neticesinde rahimini koruyarak ameliyat olacağını dile getirdik. Hastamızda bulunan miyomları alarak yeniden sağlığına kavuşmasını sağladık” şeklinde konuştu.

“Ülkemde seni tedavi edemeyiz dediler”

Liv Hospital Gaziantep’e ağrı şikâyetleri ile gelen Nijeryalı hasta Miriam Bergman (42) ise uzun zamandır ağrıları ile ilgili şikayetleri olduğunu Nijerya’da gittiği sağlık kuruluşlarının bu konuda bir şey yapamayacaklarını dile getirdiğini ifade ederek, “Evde otururken ağrılarım çoğalmaya başladı, daha sonra Nijerya’da bulunan birkaç sağlık kuruluşuna gittiğimde ameliyat yapamayacaklarını söylediler. Türkiye’ye de akraba ziyaretine geldiğimde yakınlarım beni Liv Hospital Gaziantep’e Op. Dr. Cevdet Hakan Başar hocamıza yönlendirdi. Kendisi ile görüştüğümde ağrılarımın arttığını ve aşırı kanamalarım olduğunu dile getirdim. Kendisi hemen benden tetkik yaptırmamı söyledi. Cevdet Bey sonuçları gördüğünde ameliyat olmam gerektiğini, tetkiklerde en büyüğü 14 santimetre genişliğinde 28 adet miyom olduğunu dile getirdi. Ameliyatım başarılı bir şekilde geçti. Ameliyat sonrası ağrılarımın azaldığını fark ettim ve ameliyattan sonra kan takviyesi almadan taburcu edildim. Öncelikle yurtdışında olamadığım ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren Op. Dr. Cevdet Hakan Başar hocamıza ve Liv Hospital Gaziantep ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.