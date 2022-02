New York’un yeni belediye başkanına ilk ziyaret Başkan Şahin’den

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, ocak ayında göreve başlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York Belediye Başkanı Eric Adams’a ilk resmi yabancı heyet ziyaretini gerçekleştiren isim oldu. Görüşmede Başkan Fatma Şahin’in pandemi sürecindeki çalışmalarını New York Belediye Başkanı Adams dinledi.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ocak ayında New York Belediye Başkanı seçilen Brooklyn eski Belediye Başkanı Eric Adams’ı ilk ziyaret eden uluslararası isim oldu. Eski Brooklyn belediye başkanlığı döneminde Gaziantep’te yaptığı ziyaretlerde Türk halkının sevgi ve ilgisini kazanan Eric Adams, Başkan Fatma Şahin ve heyetini makamında ağırladı. Adams, Başkan Şahin ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin ve Gaziantep’in salgın sürecinde uygulamaya aldığı koruyucu önleyici tedbirleri merakla dinledi.

İşbirliği sinyali

Manhattan’daki New York Belediye binasında bir araya gelen New York Belediye Başkanı Eric Adams ile bir araya gelen Başkan Şahin, New York Belediyesi ile uzun soluklu projeler gerçekleştirmek istediklerini belirterek, “ Eric Adams ile tanışıklığımız eskiye dayanıyor. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum. Gaziantep ve New York arası yeni iş birliklerinin doğmasını ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Yaşlı, yoksul, mağdur, muhtaç kimseleri geride bırakmadan yol gitmeye çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Şahin, “Zor bir dönem. Daha çok iş birliği ve dayanışma yapmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan sağlıklı bir şehir olmak için bilim kurulundan çıkan kararlara uymak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

’’Koordinasyon çok yapıcı’’

Global şehirlerin kalkınması üzerine Başkan Şahin ile sohbet eden New York Belediye Başkanı Eric Adams ise dünyadaki sorunların çözümünün belediye başkanlarında olduğunu aktararak, “Halkın sorunlarına yakın temasta olan belediye başkanları, çözümleri de en hızlı tespit edendir’ dedi.

Pandemi sürecinde zor bir döneme tanıklık ettiklerini ifade eden Adams, Türkiye’de yerel belediyeler ile merkezi yönetim arasındaki koordinasyonun toplumsal açıdan çok yapıcı kararları beraberinde getirdiğini söyledi. Adams, “Türkiye ve Gaziantep’in pandemi sürecindeki yol haritasının diğer şehirlerin örnek alması gerekiyor. Türkiye Belediyeler Birliği nezdinde Gaziantep ve diğer şehirlerin belediyeleri ile iş birliği yapmak bizim için de doğru bir karar olacaktır” diye konuştu.