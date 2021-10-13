’’Nerede Kalmıştık’’ projesinin tanıtım toplantısı gerçekleşti

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Nerede Kalmıştık’ Eğitim seferberliği Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleşti.

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Emine Erdoğan koordinesinde yürütülen ’’Nerede Kalmıştık’’ Eğitim Seferberliği Projesi’nin tanıtım toplantısı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç toplantı salonunda gerçekleşti. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde başlatılan ‘Nerede Kalmıştık’ Eğitim Seferberliği Projesi, eğitim hayatını tamamlayamamış kız çocukları ve kadınların yarım kalan eğitimlerini devam ettirmelerini destekleyen bir projedir. Proje, Emine Erdoğan himayelerinde AK Parti Kadın Kolları tarafından yürütülüyor.

“Eğitimini yarıda bırakan kadınlarımızı görünce çok üzülüyorduk”

AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, sahada eğitimine devam edememiş kadınlarımızı gördüklerinde çok üzüldüklerini söyleyerek, “Genel Merkez kadın kollarımız tarafından başlatılan Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen ’’Nerede Kalmıştık’’ projesinin Gaziantep tanıtım toplantısını gerçekleştiriyoruz. Nereye gitsek eğitimini yarıda bırakmış, okuyamamış, okutulamamış bir sebepten yarıda bırakmış kadınlarımızla sürekli sahada karşılaşıyorduk. Bu duruma çok üzülüyorduk. Genel merkezimizde aynı şekilde bunları takip etti. Ama saha çalışmamızda bir de şunu gördük ki, 4+4 eğitim sistemiyle biz bu açığı kapatmışız. Ama bu yetmedi daha çok yolumuz var. Eğitimi yarıda kalmış çok fazla kadınımız var. Bugüne kadar bizde kadın kolları olarak çok fazla projelere imza attık. Bunlardan beni en çok heyecanlandıran bu eğitim konusu oldu. Eğitimini yarıda bırakmış kadınlarımız için yapılan bu seferberlik projesi gerçekten bizi çok heyecanlandırdı. Bu projede bizlerde var olduğumuz için bir kişi bile olsa onların eğitimlerini devam ettirebilmesine katkıda bulunursak ne mutlu bize” diye konuştu.