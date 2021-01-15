banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Zeliha nineden soğukta görev yapan askerlere çorap
Zeliha nineden soğukta görev yapan askerlere çorap
Hollanda hükümeti 'çocuk yardımı skandalı' nedeniyle istifa etti
Hollanda hükümeti 'çocuk yardımı skandalı' nedeniyle istifa etti
Berat Albayrak geri mi dönüyor?
Berat Albayrak geri mi dönüyor?
Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti
Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti

Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin uzman hekim kadrosu bünyesinde yer alarak hasta kabulüne başladı.

GAZİANTEP 15.01.2021, 18:29
4
Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin uzman hekim kadrosu bünyesinde yer alarak hasta kabulüne başladı.

Hasta memnuniyeti odaklı, güvenli, kaliteli ve tam teşekküllü sağlık hizmetleri ile öne çıkan, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı yapısıyla toplumun her kesminden insanı ‘’Herkes İçin Sağlık’’ ilkesi ile buluşturan Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, hasta kabulüne başladı.

Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal Kimdir

Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. 2009 yılında ise yine aynı üniversitenin İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini gerçekleştirdi. Kariyerine yan dal branşı olan Nefroloji uzmanlığını da ekleyen Uzm. Dr. Büyükbakkal, 2013 yılında Ankara Dışkapı Y. Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki eğitimini de başarılı bir şekilde tamamladı. Medical Park Gaziantep Hastanesi, Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, ilk olarak, 2002 yılından 2009 yılına kadar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda asistan öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2010 yılında ise Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Nefroloji Kliniği’ne uzman hekim olarak atandı ve bu görevini 2013 yılına kadar sürdürdü. Uzm. Dr. Büyükbakkal, 2013 yılından 2020 yılına kadar Sivas Numune Hastanesi Nefroloji Kliniği’nde Nefroloji Uzmanı olarak çalıştı. Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal’ın, Gaziantep Kilis Tabip Odası Üyeliği mevcuttur. Mesleği ile ilgili çok sayıda kurs ve sertifikası bulunan Uzm. Dr. Büyükbakkal’ın öne çıkan belgeleri ise; Akdeniz Üniversitesi TND Transplantasyon Yoğun Eğitim Programı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Eğitimi olarak sıralanmaktadır. Dr. Büyükbakkal’ın, Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri ile uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri akademik camiada öne çıkmaktadır. Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal 4. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 2013 SKS En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü’nün sahibidir. İlgi alanları ise Nefroloji, Böbrek Yetmezliği, Yoğun Bakım, Hipertansiyon olarak sıralanmaktadır.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 17 26
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12