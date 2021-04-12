Nefroloji Polikliniği’nden sağlıklı böbrek mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Büyükbakkal, Nefroloji Polikliniğinde en sık böbrek yetmezliği tedavisi ile ilgilendiklerini belirtti.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Büyükbakkal, Nefroloji polikliniğinde genel olarak Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği, Böbrek Kistleri, Polikistik Böbrek Hastalığı, Glomerulonefritler, Sıvı-Elektrolit Bozuklukları, idrarda kan bulunması (hematüri), idrarda protein kaybı (proteinüri), hipertansiyon ve Üriner Sistem Enfeksiyonları gibi hastalıkların tedavisinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Nefroloji Polikliniği’nde daha önce böbrek nakli yapılmış hastaların takipleri yapıldığının altını çizen Uzm. Dr. Büyükbakkal, böbrek nakli için alıcı-verici hazırlığı da yapıldığına da dikkat çekti. Poliklinikte kronik diyaliz hastalarına veya acil diyaliz gerektiren hastalara son teknolojiye sahip cihazlarla hemodiyaliz tedavisi uygulandığına değindi.

Doktor Mehmet Büyükbakkal, “Böbrekleri korumak için yeteri kadar su içilmeli, böbreğe zarar veren tıbbi ilaçlardan, bitkisel ürünlerden ve sigara içiminden kaçınılmalıdır. Ayrıca Böbrek yetmezliğine neden olabilen diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların kontrol altına alınabilmesi için diyete uyulmalı, tuz kısıtlanmalı ve doktor önerisi doğrultusunda ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Böbrek sağlığı için hastalarımıza bol su içmelerini, az tuz kullanmalarını ve egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Böbrek hastalığında iyi ve kaliteli yaşam için hastalarımızı hastanemizin Nefroloji Polikliniğine bekliyoruz” diye konuştu.