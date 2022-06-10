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NCR’den Irak Başkonsolosu Abdulwahid’e ziyaret

NCR International Hospital Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar ve CEO Dt. Mehmet Cemil Neccar Irak Başkonsolosluğu’na ziyaret gerçekleştirdi.

GAZİANTEP 10.06.2022, 16:29
NCR’den Irak Başkonsolosu Abdulwahid’e ziyaret

NCR International Hospital Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar ve CEO Dt. Mehmet Cemil Neccar Irak Başkonsolosluğu’na ziyaret gerçekleştirdi.

NCR International Hospital Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar ve CEO Dt. Mehmet Cemil Neccar, Irak Başkonsolosu Hasan Abdulwahid’i makamında ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasındaki sağlık turizmi gündeme gelirken, karşılıklı istişarede bulunuldu. Türkiye ve Irak arasında düzenlenen ve özellikle de Bağdat şehrine yönelik uçak seferlerinin başlamasından dolayı sağlık turizminde Bağdat’ta yaşayan hastaların yurtdışına sevk edilmesinin ve özellikle de hangi hastalıklar düzeyinde sevk edildiği gibi konular öncelikli gündem maddesi oldu. Görüşmenin devamında Gaziantep’teki sağlık sistemi hakkın da bilgi veren Op. Dr. Ahmet Neccar, özellikle özel hastanelerde yapılabilecek ameliyatlar ve sağlanabilecek diğer tüm imkanlardan bahsetti. Ahmety Neccar, ’’NCR International Hospital Sağlık Grubu olarak Gaziantep’te sağlık turizmine yönelik yapılabilecek hizmetler neticesinde 9 ameliyathane, 85 çeşitli yoğun bakım yatakları ve toplamda 150 yatak kapasitemiz bulunuyor. Nitelikli operasyonları yapabilecek hekimler ve sağlık çalışanlarını istihdam ediyoruz. Gerek bölge genelinde, gerek sağlık turizmi açısından yurtdışından gelecek olan hastalara A plus bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Ayaktan ve yatan tedavi hizmetlerinde gerçek anlamda ayrıcalıklı bir sağlık hizmeti sunuyoruz’’ dedi.

Görüşmenin ardından Op. Dr. Ahmet Neccar, Irak Başkonsolosu Sayın Hasan Abdulwahid’e Gaziantep hatırası özelliği taşıyan bakır oyması hediye verdi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından yeniden bir araya gelmek üzere ayrıldı

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