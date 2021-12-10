NCR’de başarılı obezite ameliyatı

Gaziantep NCR INTERNATIONAL HOSPITAL Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaplan, 46 Yaşındaki 162 kiloya sahip Sabahattin Kalkan’a “Obezite ve Metabolik Cerrahi” ameliyatı yaparak sağlığına kavuşturdu.

NCR International Hospital yetkililerinin yapmış olduğu açıklamada, “Aydın Kalkan isimli ve 280 kilo olan hastamız Sabahattin Kalkan isimli hastamızın ağabeyidir. Kendisine daha önce aynı şikayetlere bağlı nedenlerden dolayı aynı “Obezite” ameliyatı uygulamıştık ve sağlığına kavuşmasını sağlamıştık. Her iki hastamızın da yapılan operasyondan memnun kaldığını belirterek, aşırı kilodan kaynaklanan yürüme, günlük hareketlerin yapılamaması ve zorluk yaşanmasına neden olan durumun artık ortadan kalkmış olması ve sağlığına kavuşmuş olan hastalarımızı görmek bizleri de mutlu etmektedir” denildi.

Ameliyatın ardından taburcu edilen Sabahattin Kalkan, “Obezite şikayetim vardı. Yürüyemiyordum, dizlerim ağrıyordu günlük yaşamımda çok zorlanıyordum. Daha önce burada aynı şekilde kardeşim de ameliyat olmuştu. Onun ameliyatından memnun kaldık ve ben de ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatım tamamlandı şuanda gayet rahatım. NCR International Hospital’a çok teşekkür ederim. Ve aynı şeklide Doktorum Mehmet Kaplan’a da çok teşekkür ederim. Hastanede yatışımın olduğu süre zarfında personeller, hemşireler benimle gayet güzel ilgilendiler ve çok memnun kaldım. Herkese hakkımız helal olsun ve herkese sağlıklı günler dilerim” dedi.