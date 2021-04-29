Naci Topçuoğlu MYO’dan öğrencilerine hijyen seti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) kapsamında ‘İşyeri Eğitimi’ dersini alan öğrencilere hijyen seti gönderdi.

’Temiz Kampüs’ projesi kapsamında ‘İşyeri Eğitimi’ dersini alan 437 öğrenci için içlerinde kolonya, dezenfektan, maske, ıslak mendil, peçete gibi temizlik malzemelerin bulunduğu hijyen setleri GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından firmalarda ‘İşyeri Eğitimi’ dersini alan öğrencilere verildi. Ayrıca setlerin içine yeni koronavirüs riskine karşı 14 kural içerikli broşürleri de konuldu.

‘İşyeri Eğitimi’ dersini alan öğrencilere korona virüs ve hijyen hakkında farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen proje koordinatörü GAÜN Öğretim Görevlisi Hasan Saçıkara, “Öğrencilerimizle birlikte toplumsal duyarlılık bilincinin gelişmesine yönelik birçok proje yürüttük. Bu projelerden de çok güzel geri dönüşler aldık. Ancak koronavirüs pandemisi sürecinde yeni ve sürece uygun projeler üretme ihtiyacının ortaya çıktığını gördük. Bu bağlamda, öğrencilerimizle sahada eğitim gören arkadaşları için onlara destek olmak ve yanlarında olduklarını hissettirmek için bu proje fikrini geliştirdik. Ayrıca büyük fedakârlık ile projemize sponsorluk yapan firmaların desteğini aldık. Öte yandan hijyen paketlerini öğrencilerimize işyeri eğitimi denetimlerine giden hocalarımızın destekleriyle ulaştırabildik. Tüm bunların sonunda bu anlamlı projeyi ortaya çıkarabildik” şeklinde konuştu.

Proje yürütücüsü olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Öğretim Görevlisi Saçıkara, “Üniversitemiz diğer TDP projelerinde olduğu gibi ‘Temiz Kampüs’ projesi de hayata dokunan güzel sonuçlar ortaya koydu. Ayrıca, projenin başından beri bizlerden ve öğrencilerimizden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın başta olmak üzere Üniversitemiz yönetimine, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt’a ve projemize destek olan isimsiz kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ‘İşyeri Eğitimi ‘ dersi alan öğrenciler ise aldıkları hijyen seti hediyeleri için mutlu oldukları gözlendi.