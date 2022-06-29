Naci Topçuoğlu MYO kariyer günleri etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu kariyer günleri çerçevesinde PAKTEN Sağlık Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tepe’nin konuşmacı olarak katıldığı söyleşi düzenlendi.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Halil Tepe iş yaşamına nasıl başladığını ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Meslek hayatına sıfırdan başladığını, kendisini geliştirerek iş hayatına atıldığını belirten Tepe, başarısının temelde 10 maddeye dayandığını ifade etti. Öğrencilere, ’’Yaptığınız işi severek yapın” diyen Tepe konuşmasının devamında, “Yaptığınız işin arkasında kararlı, iradeli, heyecanlı, enerjik ve istikrarlı olmalısınız. Yapılacak iş konusunda bilgi ve fikir sahibi olmalısınız. Kaliteli, yetenekli olmalı, zaaflarınızın sorumluklarınızın önüne geçmesine izin vermemelisiniz. Bunları yaptığınızda kendinizle gurur duyacağınız bir başarı hikayesi oluşturursunuz” dedi.

Bir işe başlamadan önce fizibilite çalışması yapılarak, planlayıp programlayarak başlanması gerektiğini ifade eden Tepe, planlı yapılan işlerin daha sağlam olduğunu belirtti. Meslek edinmenin önemini vurgulayan Tepe konuşmasının devamında şunları söyledi:

’’Eskiden aileler çocuklarını çırak verip ‘eti senin kemiği benim’ derdi. Küçük yaşlardan işi öğrenip, meslek edinerek yetişirlerdi. İşin içinde bilerek meslek edinenler üretimin bel kemiği ve oldukça önemli. Mühendisliklerde katma değerli ürünlerin üretilmesi de oldukça önemli. Ülkemizin gelişmesi kalkınması için üretimin planlayarak yapılması ve üretime önem verilmesi gerekiyor.’’