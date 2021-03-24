MÜSİAD’da Fedaioğlu dönemi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi’nin yeni başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu oldu

24. Olağan Genel Kurulunu yapan MÜSİAD Gaziantep Şubesi’nin yeni başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu görevi Mehmet Çelenk’ten devraldı. Olağan Kurul Toplantısı için kente gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan yaptığı konuşmada, “Gaziantep’e baktığımızda en çok ihraç eden iller arasında 5. sırada gittikçe de yükseliyor ve ihracatın daraldığı dönemde yaklaşık yüzde 6’lık bir artışla yaklaşık 8 milyar dolar artış sağlamış bir ilimiz. İnşallah bu salgının bitmesiyle birlikte daha ileriye gideceğinden şüphemiz yok” dedi.

2020 yılında iş dünyasının tam bir buhranın içine sürüklediğine değinen Kaan, “Üretim gelişmekte olan ülkelere doğru kayarken batı ülkeleri yaşları itibarıyla firmaları devredecek nesil bulamazken üretim üstlerini doğu ya doğru kaydırmaya başladılar ve aslında Asya ekonomisine de biraz da bağımlı hale geldi. Türkiye ise bu iki blok açısında hem tedarik hem de lojistik anlamında, bu nedenle ne batının küresel güçleri nede doğunun yıldızı parlayanları Türkiye’yi bırakmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında piyasalarda yaşanan dalgalanmalara da değinen Kaan, panik yapılmaması tavsiyesinde bulunduklarını kaydetti. Kaan, “Bildiğiniz üzere son birkaç gündür finansal piyasalarda oldukça hareketli günler yaşamaktayız. Biz bu oynaklığın devamlı olmayacağını ve piyasaların belli bir düzeyde dengeye oturacağını biliyoruz. Böyle bir zamanda sükûneti korumak, soğukkanlı davranmak, panik ile yanlış işlemler yapmamak kural gereğidir tavsiyemizde budur. Finansal piyasaları yönetmek ayrı bir sanat işidir bu sanatın mahareti ise beklenti etkilerini yönetmekte saklıdır” ifadelerini kullandı.

2018’de de aynı durumun yaşandığını belirten Kaan, “Hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcılar adına bizlerin de panik yapmadığı bu süreçte, bu gibi salgınlar biliyorsunuz 2018’de de oldu ciddi bir faiz arttırımı ve enflasyon yaşadık ama bu tür dalgalanmaları biz rahatlıkla önleye biliriz. Çünkü gerek ekonomi yönetimi gerekse merkez bankası, gerekse bankacılık sistemimizdeki kurum ve kuruluşların tedbirli bir şekilde davranmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

Genel Başkan Abdurrahman Kaan’ın konuşmasının ardından söz alan MÜSİAD Gaziantep eski başkanı Mehmet Çelenk, “Devraldığım 6 yıllık görevimden bu yana her zaman görevime layık olmaya çalıştım, bırakılan yerden daha ileriye taşıma gayretinde olduk hep birlikte. Sahip olduğumuz imkanlarla elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalıştık. Görevi devraldığımız günden bu yana ayrım göstermeksizin tüm üyelerimizin sorunlarını çözmeye çalıştık. Üyelerimiz için birçok organizasyonlara imza attık, düzenli olarak ziyaret ederek daima yanlarında bulunduk fikir alışverişi yaptık. Çalışmalarımızı daha verimli bir hale getirmek için için de bulunduğumuz bu hizmet binamızı inşa ederek diğer şubelerimize model ve örnek olduk” dedi.

Göreve yeni seçilen Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için çabalayacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından yapılan oylama ile Fedaioğlu ve yönetimi göreve getirildi.