Murat Sağman Ekonomik Gelişmeleri GAGİAD’da Değerlendirdi

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), ekonomi alanındaki değerlendirmeleriyle dikkatleri çeken Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman’ı ağırladı.

Ekonomik verilerle Türkiye ve dünya ekonomisinin geldiği durumu ve geleceği hakkında yorumlar yapan Sağman, ayrıca borsadan döviz kuruna, kripto para piyasasından Türkiye’nin fırsatlarına kadar ekonomide merak edilenleri yanıtladı. Gaziantep Grand Otel’de düzenlenen “Murat Sağman ile Ekonomi Buluşması” konulu organizasyonun açılışında konuşan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, geleceğe daha sağlam adımlar atabilmek adına sürekli olarak günceli takip etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu çerçevede bugüne kadar önemli organizasyonlara imza attıklarını ifade eden Koçer, “Ekonomide de önemli gelişmelere şahitlik ediyoruz. Farklı bir bakış açısıyla yaşanan gelişmeleri takip etmek ve Pandemiyle birlikte başlayan ekonomik kırılganlıkların küresel gelişmelerle devam ettiğini ifade eden Koçer, şöyle konuştu:

“Navlun krizi ile başlayan süreç, emtia ve hammadde piyasasındaki değişimler ve enflasyonist ortam finansmana erişimi zorlaştırdı. Ancak devletimizin çözüm noktasında adımlar attığını ve önümüzdeki süreçte daha iyimser bir ortam yaratılacağını düşünüyoruz. Yakında daha etkin sonuçlar alınacağını öngörüyoruz. Her şeye rağmen Gaziantep, her şartta hedefe giden bir şehir. Gazi şehrimiz, ocak-ekim ayları arasında 8milyar 696 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmış bir kent. Geçen ay 959milyon dolarlık ihracat yaptık. Yani artık aylık ortalama 1 milyar dolar ihracat yapma noktasına geldik. Bu ekonomik sürdürebilirliğe GAGİAD olarak bizler de üyelerimizle yaptığımız çalışmalarla destek veriyoruz. Hep birlikte bu başarı hikayesini yazmaya devam edeceğiz.”

“Ayağınızı yorganınıza göre uzatın”

Toplantıya katılan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de genç iş insanlarına “ayağınızı yorganınıza göre uzatmanızda yarar var” şeklinde öneride bulundu.

Yeni bir yatırım yaparken anlık gelişmeler yerine uzun vadeli planlar yapılmasını ve öngörülerde bulunulmasını isteyen Ünverdi, şöyle konuştu:

“Biz ülke olarak çok sıkıntılı süreçler de yaşadık. Bugün karşı karşıya kaldığımız enflasyonun daha büyükleriyle de tanıştık. Ama hiç bir zaman yılmadık, çalışmaktan vazgeçmedik. Bu süreçlerinde geçeceğini düşünerek hareket ettik. Sadece bugünü değil, yarınları da düşünüp çalışmalarımıza yön verdik. O yüzden kendimize inanarak, yaşanan sıkıntıların içerisindeki fırsatları görüp hareket etmeliyiz.”

Kur ne olur, borsadaki yükseliş sürer mi?

Konuşmasının hemen başında ülkeve dünya ekonomisi üzerine sunum yapan Murat Sağman, Türk ekonomisini ayakta tutan en önemli faktörün özel sektör olduğunu dile getirerek, bu anlamda güçlü dinamiklere sahip olan Gaziantep’e her geldiğinde moral ve motivasyon bulduğunusöyledi. Rusya-Ukrayna savaşının aslında tüm dünya için dengeleri değiştirdiğini anlatan Sağman, bu savaşın da bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğünü belirterek, bu yüzden tüm ülkelerin hazırlıklarını ona göre yapması gerektiğini vurguladı.

Sağman, 2023 yılında da benzer savaşların dünyada olmasının öngörüldüğünü belirterek, “2023’te resesyon kesin gibi görünüyor. Özellikle ilk 6 ay özellikle zor geçecek gibi duruyor. Dünyada ekonomiler duracak, durum öyle görünüyor. Zaten şimdiden kısmi yavaşlamalar da söz konusu. Türkiye’de de seçim ekonomisine girilmeye başlanıyor. O yüzden ekonomideki kırılganlıklar artabilir.” diye konuştu.

Avrupa kriz yönetmeyi bilmiyor

Avrupa ekonomisinde sorunların olduğunu dile getiren Sağman, “Avrupa için 2023’ün ilk yarısı açıkçası problemli. Biliyorsunuz, yavaşlama var, buna paralel enflasyon da var. Bir de Avrupa bu gibi durumlara alışkan değiller. Avrupa, Dünya Savaşından sonra enflasyon görmedi. Yani enflasyon yaşamamışlar, ekonomi yavaşlayınca ne yapacaklarını bilmiyorlar. Aslında bizim gibi kriz yönetmeyi bilmiyorlar. Açık söylemek gerekir dünyada bunu en iyi yapan ülkelerden biriyiz.”

Türkiye’nin fırsatları var

Sağman, dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurduğunda aslında Türkiye’nin fırsatları bünyesinde barındıran bir ülke olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Evet sorunlarımız var, yok değil ama çok ciddi fırsatlar da var. Rusya’da ambargo var, Çin’de problem var. İnsanlar ihtiyaçlarını nasıl görecek? Doğal olarak buraya gelecek, çünkü bizim jeopolitik konumumuz var. Ama konumumuz bizim var olan fırsatlarımızdan birisi. O yüzden bunu kullanarak ön plana çıkmamız gerek. Tabi bunun için de bizim kurve enflasyon işini çözmemiz gerekiyor. İstikrar olması lazım.”

“Kurun patlayıp gitme durumu yok”

Murat Sağman, döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

“Şu an döviz kurlarında bir süredir istikrar sağlanabildi diyebiliriz aslında. Kurun patlayıp gitme durumu yok. En azından seçime kadar böyle bir durum yok. 18 küsülerden yavaş yavaş belirli bir istikrarla artabilir ama patlayıp gitme durumu olmaz. Zaten patlama durumları da insanlarda panik yaratıyor. Bazı kesimlerin ifadesine göre çok ciddi para gelecek ve dolar 15 liraya düşecek ama ben kesinlikle böyle bir şey beklemiyorum. Zaten böyle bir şey olursa da sanayiciyi bitirirsiniz."

“Enflasyon korumalı borsa var”

Türk borsasının son yıllarda yerli yatırımcıların da ilgisiyle hızlı bir yükseliş trendine girdiğini ifadeden Sağman, konuşmasına şöyle devam etti:

“Son dönemde Türk borsası, dünyanın en çok yükseliş yakalayan borsası. Borsa neden yükseliyor, çünkü şirket değerleri enflasyondan dolayı artıyor, karlar da artıyor. Aslında şu an enflasyon korumalı borsa var, yeni borsanın adı bu. Yani şu an insanlar enflasyondan korunmak için borsadan alım yapıyor. Sanki önümüzdeki süreçte borsa daha da gider gibi görünüyor. Zaten müthiş bir para girişi var.”

Kripto para piyasasına destek

Murat Sağman, kripto para piyasalarıyla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ben kriptoyla ilgili tamamen onla yatıp kalkmadım, ‘aman bu balon da’ demedim. Hep ortada durdum. Teknolojiyle beraber dünya değişiyor. Bu değişimin içerisinde geri durmadım. Şuan piyasada 11 bin kadar kripto var, 10 bini çöp olacaktır, bu kesin. Bence hayatımızda olmaya devam edecek. Bir şey binden 60 bine gider mi? Kriptoluların bir beklentisi var ya, yeniden kripto 50-60 binlere fırlayacak. Ben öyle bir şey beklemiyorum. Bence böyle gider. Daha aşağı da gidebilir hatta.”

Başkan Cihan Koçer, toplantının sonunda Murat Sağman’a teşekkür ederek plaket ve GAGİAD Hatıra Ormanında adına dikilen ağaç dikim sertifikasını takdim etti.