Muhtarların taleplerini dinlediler

Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, muhtarlarla buluşarak, taleplerini dinledi.

İlçe Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kurum Amirleri ile ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin muhtarlarının katılımları ile Araban Kaymakamlığı SHM Müdürlüğü toplantı salonunda muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda ilçe merkez ve kırsal mahallelerin muhtarları taleplerini tek tek Kaymakam Kızılkaya ve Başkan Doğru’ya iletti.