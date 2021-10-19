Muhtarlara kebap gibi kutlama

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü muhtarlara kebap ikram ederek, kutladı.

Karapınar Su Gözü Mesire Alanında düzenlenen programa Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve siyasi parti temsileri ile 49 muhtar katıldı. Şite kebapların ikram edildiği yemekte Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, sobet ettiği muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Program sonunda Arabanlı muhtarlar ise, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde organize edilen yemek programı için Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’ya teşekkür ederek, ’’Kebap gibi bir gün geçirdik. Vatandaşlar da yaptığımız ve yapacağımız hizmetin keyfini sürer. En iyi hizmetleri seçmenimize ulaştırmak için, devletimizle, belediyemizle birlikte çaba sarf etmeye devam edeceğiz. En kötü en kötü günümüz böyle olsun’’ dedi.