Muhtarın taleplerini dinlediler

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, muhtarlarla buluştular. Muhtarların, Muhtarlar Günü’nü tebrik eden Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı, tüm muhtarların talep ve sorunlarını dinleyerek, çözüm odaklı fikir alışverişinde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü’ nedeniyle ilçede görev yapan muhtarlarla Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir araya geldiler. Programa; Şehitkamil Belediye Başkan yardımcıları Murat Özgüler, Serkan Özatıcı, Fatih Ermeydan, Şehitkamil Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da katıldı. Yapılan konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Muhtarlar, temsil ettikleri vatandaşların taleplerini ve sorunlarını anlattılar. Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı, taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü adına çalışacaklarını vurguladılar. Çözüm odaklı ve iyi niyetle her sorunun çözülebileceğini dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, en yakın çalışma arkadaşlarının muhtarlar olduğunu söyledi.

’’Allah birliğimizi ve beraberlimizi daim eylesin’’

Toplantıda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Muhtarlar Gününüzü yürekten kutluyorum. Tabii her zaman söylediğimiz bir şey var, ne Anneler Günü bir gündür, ne Babalar Günü bir gündür. Muhtarlar Günü’nün de bir gün olması hiç mümkün değildir. Muhtarlarımızla 365 gün, 24 saat esaslı millete hizmet eden bir ekibiz. Allah, birliğimizi ve beraberliğimi daim eylesin. Allah, hepimize bulunduğumuz yerden hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hakikaten bizler sizlerden razıyız. Allah da sizlerden razı olsun. Bu birlikteliğimiz devam ettiği müddetçe, milletimizin hizmet kalitesini daha hızlı bir şekilde üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum. Tabii bu birliktelik sadece bu mekanda bulunanlarla ilgili değil; Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere Sayın Kaymakamımız, daire müdürlerimiz ile birlikte biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin fertleri olarak da herkes bulunduğu yerde işini en iyi şekilde yaptığı takdirde, tüm sorunlar ortadan kalkıyor. Bizler, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz müddetçe Allah’ın izniyle geçmişte nasıl sıkıntıların altından kalktıysak, şimdi de bu sıkıntıların altından kalkacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

’’Vatandaşlarımız ile devlet arasında köprü vazifesini görüyorlar’’

Toplantıda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Hepinizin, Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Muhtarlık müessesi, kadim bir müessesedir. Türk idaresi içerisinde en köklü kurumdan biridir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın yanında devletin, devletin yanında da vatandaşımızın temsilciliğini yapıyorlar. Vatandaşlarımız ile devlet arasında bir köprü vazifesi görüyorlar. Vatandaşlarımızın isteklerini, dileklerini, sorunlarını, şikayetlerini çok rahat bir şekilde dinleyip, bunu ilgili kurumlarımıza iletiyorlar. Muhtarlarımız aynı zaman da vatandaşlarımızın takdirini, güvenini kazanmış olan insanlardır, seçim ile iş başına gelen insanlardır. Bu yüzden de vatandaşlarımızın gönlünde de gözünde de muhtarlık müessesinin ayrı bir yeri vardır. Bizde de Şehitkamil içerisinde gerçekten bir aile ortamı var, büyük bir uyum var, büyük bir koordinasyon var, büyük bir iş birliği var. Muhtarlarımız gerçekten bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorlar. Ne zaman bir problem, ne zaman bir sıkıntı, ne zaman bir ihtiyaç olsa bunu zaman geçirmeksizin bizlere iletmeye çalışıyorlar. Bizim de asli görevimiz ister kaymakam olsun, ister daire müdürü olsun, ister muhtarlarımız olsun, bizim vatandaşlarımıza faydalı olabilmektir. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını, hayat kalitelerini daha da yukarıya çıkarabilmektir. Bu anlamda da gerçekten Şehitkamil’de hem Valiliğimiz hem Büyükşehir Belediyemiz hem Şehitkamil Belediyemizin ve diğer kamu kurumlarımızın yapmış olduğu çok güzel hizmetler var. Bunu da mahalle ziyaretlerimizde birçok kez görmüş olduk. Hemen hemen mahallelerimizin birçok sorunlarının giderilmiş olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan biz sizlere teşekkür ediyoruz.”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tüm muhtarlara hediye takdiminde bulundu. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.