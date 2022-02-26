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MST GAPTARIM Fuarı’nda

MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdürü Aydın Karlı hem üretim teknolojileri hem de makinalarda kullandıkları ekipmanların dünyada son teknolojiye sahip olduğunu söyledi.

GAZİANTEP 26.02.2022, 10:38
MST GAPTARIM Fuarı’nda

MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdürü Aydın Karlı hem üretim teknolojileri hem de makinalarda kullandıkları ekipmanların dünyada son teknolojiye sahip olduğunu söyledi.

MST İş ve Tarım Makinaları, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenen 13’üncü Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nda (GAPTARIM) ürünlerini hedef kitlesi ile buluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ve Gaziantep Ziraat Odası’nın destekleriyle düzenlenen ve 130 firma ile markanın temsil edildiği GAPTARIM fuarı, katılımcı firmalara ürünlerini tanıtma fırsatı sunuyor.

Açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerem Üstün, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Irak’ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, kurum yetkilileri, sektör temsilcileri ve davetlilerin katıldığı GAPTARIM, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. GAPTARIM, 27 Şubat Pazar günü (yarın) sona erecek.

MST Genel Müdürü Aydın Karlı

İlk ve tek yerli üreticisi oldukları telehandleri (teleskopik yükleyici) 7 metreden 18 metreye kadar farklı metre ve tonajlarda ürettiklerini kaydeden Karlı, “Fuarda ayrıca 2017 yılından itibaren pazara sunduğumuz 22 ve 30 ton kapasiteli paletli ekskavatörlerimizi sergiliyoruz. Operatör konforunu ve rahatlığını ön planda tutuyoruz. Makinelerimizin tercih edilme sebebi yakıt ekonomisi ve müşteri memnuniyetidir” dedi.

Üretim teknolojileri ve makinalarda kullandıkları ekipmanların son teknolojiye sahip olduğunu anımsatan Karlı, şu bilgileri paylaştı:

“Bu sayede makina verimliliği ve yakıt sarfiyatında avantaj sağlayarak, tercih sebebi oluyoruz. MST İş ve Tarım Makinaları, ülkemizin 55 noktasında kurulu yaygın hizmet noktası ile müşterilerine kesintisiz yedek parça ve servis hizmeti sunuyor. Parça bulunabilirlik oranımız yüzde 100’lere yaklaşmış durumda. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak günümüz koşullarına uygun olarak ürettiğimiz modellerimizi hedef kitlemizin hizmetine sunuyoruz.”

MST, Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artırıyor

MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin deneyimli ve uzman bir kadro ile 2003 yılında kurulduğunu anlatan Karlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep’te 500 bin metrekarelik açık alanda, toplam 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerde MST markası ile kazıcı yükleyici (telehandler), teleskopik yükleyici (telehandler) ve paletli ekskavatör üretimi yaparak, yerli ve milli üretimle ülkemiz sanayisine ve ekonomisine önemli değer katıyoruz. MST markalı kazıcı yükleyici üretimine 2003 yılında başlayan MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2008 yılında ise teleskopik yükleyici üretimine geçmiştir. Bugün MST, teleskopik yükleyicisi üretiminde Türkiye’nin ilk ve tek yerli üreticisi konumundadır. Gaziantep’teki üretim tesislerinde 2013 yılında mini ekskavatör üretimine başladık ve yine Türkiye’nin tek yerli mini ekskavatör üreticisi olarak 1.6 ton ile 5.5 ton arasında 5 ayrı modelde üretim yapıyoruz. MST, 2017 yılında da 22 ve 30 ton sınıfında paletli ekskavatör üretimine başlamıştır. Fabrikada üretilen makinalar MST markası ile 35’ten fazla ülkede çalışmaktadır.”

MST İş ve Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş,’nin Türkiye genelinde yaygın bölge satış ofisleri ve güçlü servis ağı ile hizmet sunduğunu vurgulayan Karlı, “MST, en üst düzey bakım ve tamir hizmetlerine ilaveten yüksek yedek parça bulunabilirlik oranı ve tam teçhizatlı mobil servis araçları ile müşterilerine sorunsuz ve kaliteli bir hizmet ulaştırmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Karlı, “MST, Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artırmakta ve yeni teknoloji çalışmalarında bulunmaktadır. MST, Ar-Ge çalışmalarını, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge merkezinde Türk Mühendis ve teknisyenleri yürütmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

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