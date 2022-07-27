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Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.
GAZİANTEP 27.07.2022, 11:37
Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.
Olay, Gaziantep’in Nizip İlçesi Mustafa kökmen Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda su satan çocuğa motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi oradan geçen jandarma ekipleri yaptı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip devlet hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar son günlerde mendil ve su satan çocukların sayısının arttığını yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını istedi.