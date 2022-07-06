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Molozların altında sıkışan yavru köpekleri ekipler kurtardı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Şehitkamil ilçesinde moloz yığınları arasında sıkışan köpek yavrularını kurtararak, annelerine kavuşturdu.

GAZİANTEP 06.07.2022, 09:51
Molozların altında sıkışan yavru köpekleri ekipler kurtardı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Şehitkamil ilçesinde moloz yığınları arasında sıkışan köpek yavrularını kurtararak, annelerine kavuşturdu.

Şehitkamil ilçesine bağlı Humanız Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, boş araziye izinsiz şekilde dökülen hafriyat yıkıntılarının arasında köpek sesleri duydu. Molozların altında yavru köpeklerin mahsur kaldığını anlayan duyarlı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin ihbar hattı ALO 153’ü arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri kepçe, kazma ve kürekler aracılığıyla yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda, vatandaşların da yardımıyla 4 yavru köpeği kurtararak annelerine kavuşturdu. Anne ve yavrular, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürülerek tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hafriyat atıklarının belirlenen bölgeler dışındaki boş arazilere dökülmesinin yasak olduğunu, döken kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını belirtti.

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