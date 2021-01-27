Model fabrika işletmelerin rekabet gücünü artıracak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yi, Gaziantep Model Fabrika’da ziyaret eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Mete Obuz ve beraberindeki heyet, yürütülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı değerlendirmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bölge ekseninde odalar, üniversiteler ve kurumlarla iş birliği içerisinde olacaklarını belirterek, model fabrikanın sunduğu teorik eğitimler ve uygulamalarla yalın üretim, verimlilik, dijitalleşme gibi konularda dönüşümü sağlayarak işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

“Sektörlerimizi dünya ile rekabet edebilir hale getirmemiz gerekiyor”

Fiyat üzerinden yapılan rekabetin üreticiye zarar verdiğini kaydeden Ünverdi, “Sektörlerimizi dünya ile rekabet edebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için de maliyetleri en aza indirmek ve verimliliği artırmak zorundayız. Üretimlerimizde yeni teknolojilerle katma değeri artırabiliriz. Bunları da model fabrika ile başaracağız. Bu perspektiften baktığımızda bizler bölge olarak kalkınacağımıza inanıyor ve çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile de merkezimizde iş birliği içerisinde sanayimizin gücünü ve katma değeri artıracak çalışmalar yürütebiliriz” dedi.

“Emeği olan herkese teşekkür ediyorum”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan da, sanayide klasik üretim anlayışından günün koşullarına uygun üretim modellerine geçilmesi gerektiğine işaret ederek, “Az önce başkanımızın da işaret ettiği konuları çözemez, dönüşümü sağlayamazsak sanayimiz gelişip büyüyemez. Bilgi ve teknoloji hızla gelişirken dünya artık başka bir yere gidiyor. Bu süreçte ikinci ve üçüncü kuşak yöneticilerimiz de eğitimli geliyor. Geleceğin yöneticileri olarak aldıkları eğitim ve donanımla bu dönüşümü başaracaklarına da yürekten inanıyorum. Gaziantep Model Fabrika da sanayimizin geleceğe hazırlanması ve günün koşullarına uygun üretim süreçlerinde rol model olması açısından önemli bir işlevi yerine getirecek. Böylesi bir merkezin kurulmasında başta Gaziantep Sanayi Odası olmak üzere, ilgili kurumlara ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programın son bölümünde GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan’a ziyaretleri için teşekkür ederek, plaket takdim etti.