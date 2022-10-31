Moda tasarım öğrencilerinin sektör deneyimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri Gaziantep Tekstilkent bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasını ziyaret etti.

Tekstil firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Reisoğlu koordinatörlüğünde gerçekleşen gezi ile öğrenciler üretim aşamalarını yerinde inceleme imkânı buldu. 0-14 Yaş erkek üst ve alt giyim üretimi yaptıklarını belirten Çetin Reisoğlu, örme ve dokuma kumaştan erkek çocuk giyimi üzerine özelleştiklerini, üretimi yapılan ürünlerin tasarımların tamamının firmada özgün olarak yapıldığını belirtti. Reisoğlu; erkek çocuk gömlek, tişört, sweatshirt, pantolon, şort, kapri, eşofman gibi ürünleri Ortadoğu ve Avrupa’nın birçok şehrine ithalat gerçekleştirdiklerini söyledi. Ziyaret ile ilgili düşüncelerini paylaşan GAÜN Tekstil ve Moda Tasarımı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, giysi üretiminde tasarımından başlayarak; kumaş, aksesuar tedariki, üretim bandı, kalite kontrol, paketleme ve sevkiyata kadar uzanan süreçleri yerinde görme fırsatı bulan öğrencilerin, mezun olduktan sonra çalışabilecekleri ortamı deneyimlediklerini belirtti. Doç. Dr. Kalebek, tekstil açısından birçok firmanın faaliyet gösterdiği Gaziantep’te öğrencilerin vizyonlarını geliştirmek adına bu tür gezilerin devam edeceğini dile getirdi.