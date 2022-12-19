Moda Gaziantep Fuarı kapılarını ihracat hedefiyle açtı

Gaziantep Penye Tekstil Hazır Giyim, Aksesuarları, Kumaş ve Yan Sanayileri Fuarı-Moda Gaziantep, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Fuarın açılışına, Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, PENKON Yönetim Kurulu Başkanı Reis Reisoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Hollanda Fahri Konsolosu Bora Tezel ve Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Müsteşarı Maşrab Mamirov ile iş insanları katıldı.

Yüzde 100 doluluk oranı ile açılan fuara yurt içi ve yurt dışından toplam 20 bini aşkın ziyaretçi ve 161 üretici katılıyor. 22 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek olan fuarda; bebe - çocuk hazır giyim, kadın hazır giyim, erkek hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları ile kumaş ve tekstil makineleri sergileniyor.

Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği iş birliğinde düzenlenen fuar, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu tarafından destekleniyor. Ağırlıklı olarak Rusya başta olmak üzere Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden 20 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı fuar, aracıyı aradan kaldırarak, daha kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak isteyenleri, asıl üreticiler ile direkt olarak tanışmak isteyenleri bir araya getiriyor. Yüzde 100 doluluk oranı ile açılan fuara 161 üretici katılıyor.

Fuarın açılışında konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, “Bugün bu fuar açılışımızda sizlerle beraber olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Gaziantep büyüyen bir şehir. Büyük sermayelerden ziyade, Gaziantep’in en büyük sermayesi sanayicisinin cesaretidir. Penye ve konfeksiyon anlamında bu fuar üretici firmalarla ziyaretçileri buluşturmasıyla oldukça önemli. İnşallah bugün burada oluşan bu birliktelikten hayırlı sonuçlar çıkacağına, hem Gaziantep için hem ülkemiz için hem diğer ülkelerden misafirlerimiz için bir bağ kuracağına inanıyoruz. Teşekkür ediyorum” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Moda Gaziantep Fuarı’nın sektör profesyonellerini, üreticileri ve alıcıları bir araya getirdiğini ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Tekstil ve hazır giyim sektörü hem şehrimiz hem de bölgemiz için vazgeçilmez sektörlerin başında geliyor. Gaziantep birçok sektörde, çok sayıda üretim kolunda üretim yapıyor; özellikle tekstil ve hazır giyim sektörü üretim, ihracat ve istihdamdaki potansiyeliyle büyük önem taşıyor. Bizlerin de bu fuarda olduğu gibi sektörün kümelenme konusundaki çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Gaziantep Sanayi Odası olarak yürüttüğümüz çalışmalarla, kümelenme başta olmak üzere sektörümüze değer katmak adına hayata geçirdiğimiz projelere devam ediyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz Moda Gaziantep Fuarımızın firmalarımızın bir araya gelerek ortak bir paydada buluşması noktasında da önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Fuarımızın sektörümüz, şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor, iş birlikleri için TÜYAP’a, Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği’ne, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’na, destek ve katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de, “Gaziantep’te ilk kez gerçekleştireceğimiz Moda Gaziantep fuarımızda; 14 bin metrekare kapalı alanda çocuk, kadın ve erkek hazır giyim üreticileri başta olmak üzere; kumaş üreticisi firmalarımızı ve yan sanayileri olmak üzere 161 katılımcı firmayı ağırlıyoruz. 11 şehirden katılımcı firmamızı 35 ülkeden 350 kişilik yurt dışı alım heyeti ve binlerce profesyonel ziyaretçi ile buluşturacağız. Bölge tekstil ihracatına büyük katkı sağlamayı amaçladığımız fuarımızda, yerli ve yabancı yaklaşık 20 bin sektör ilgilisinin ziyaretini bekliyoruz. Fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Fuarın sektöre, bölgeye ve Gaziantep’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Fuarın iş birlikçisi PENKON Yönetim Kurulu Başkanı Reis Reisoğlu ise, “Bizim sektörümüz Gaziantep’te bin dokuz yüz yetmişli yılların başında sanayi sektörlerinin büyük bölümünde makine ve ham madde yatırımıyla birlikte çok ciddi sanayi yatırımı yapıyor. İnşallah fuarımızın da uluslararası pazara açılma konusunda devamlılığı olur. Bizi hiç yalnız bırakmayan ve destek veren şehrin tüm kurumlarına teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

Gaziantep’in sadece belli başlı sektörlerde değil, hazır giyim sektöründe de önemli bir şehir olduğuna dikkati çeken Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ise, “Ben bu fuarın üreticilerin birlikte hareket ederek önemli bir misyon üstleneceğini düşünüyorum. Ara vermeden, terini soğutmadan koşan bir fuar olmasını dileyerek fuarın düzenlenmesinde destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

Ziyaretçiler için ücretsiz servislerin Şirehan Otel önünden kullanılabileceği Moda Gaziantep Fuarı; Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 19-22 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.00 - 18.30 arasında ziyaret edilebilecek.