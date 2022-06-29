MMT Amerikan hastanesi 3. şubesini Tarsus’ta açtı

Türkiye’nin ilk özel hastanesi Özel MMT Amerikan Hastanesi, bölgedeki sağlık yatırımlarına devam ediyor. Köklü geçmişi ile yıllardır Gaziantep’te, son bir yıldır ise Hatay Reyhanlı’da sağlık hizmeti veren Özel MMT Amerikan Hastaneleri, 3’üncü şubesini Mersin’in Tarsus ilçesinde hizmete açtı.

Tarsus’ta gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda daha önce Medical Park Grubunda bulunan hastane bugün itibariyle MMT Taşdelen Şirketler Grubuna devir edildi. Tarsus MMT Amerikan Hastanesi’nde gerçekleştirilen devir işleminde MMT Taşdelen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen ve şirket yetkilileri hazır bulundu.

Gaziantep ve Reyhanlı’nın ardından 10 bin metrekarenin üzerinde kapalı alanı ile Mersin’in en büyük hastanelerinden birisini devralarak hizmete açan MMT Taşdelen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen, Gaziantep ve Hatay’ın ardından dev bir sağlık kompleksini Tarsus ve Mersin halkına kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Yazılı bir açıklama yapan MMT Taşdelen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen, “Her şeyden önce Gaziantep ve Reyhanlı halkına çok teşekkür eder minnetlerimizi sunarız. Bizlere göstermiş oldukları güven ve destek sayesinde bugün 3’üncü şubemiz olan Tarsus MMT Amerikan Hastanesini şirketler grubumuza kattık” diyerek Gaziantep ve Reyhanlı halkına teşekkür etti.

157 yatak kapasiteli

157 yatak kapasitesi ile Mersin’in en büyük hastanelerinin başında gelen MMT Amerikan Hastanesi Tarsus’un ise ilk özel hastanesi oldu. MMT Taşdelen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen, “143yıllık tarihi ile Türkiye’deki özel hastanelerin öncülüğünü yapan Özel MMT Amerikan Hastaneleri olarak, Gaziantep’in ve Hatay’ın yanı sıra artıkTarsus halkına da hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Köklü tarihimiz ve alanında seçkin hekim kadromuz ile Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Bölgesinde verdiğimiz hizmet ile fark yaratıyoruz. Bugün Reyhanlı’nın ardından Tarsus MMT Amerikan Hastanesi’nin MMT Taşdelen Şirketler Grubuna dâhil olmasıyla birlikte ailemizi büyütmenin sevinci içerisindeyiz. Teknolojik altyapısı, 46’sıYoğun Bakim Ünitesi olmak üzere 111 yatak kapasitesi ile Mersin ve Tarsus halkına hizmet eden Özel Tarsus MMT Amerikan Hastanesi’nin ve MMT Şirketler Grubu’nun bölgeye yatırımları önümüzdeki süreçte de devam edecektir” dedi.

10 bin metrekare kapalı alanda 9 kat olarak hizmet veriyor

Hastane 10 bin metrekare kapalı alanıyla 9 kattan oluşuyor. Toplam 157 yatağa sahip olan Özel Tarsus MMT Amerikan Hastanesi’nde son teknoloji tıbbi donanımlarla desteklenmiş 46 yoğun bakım yatağı (18 genel yoğun bakım, 16 yeni doğan yoğun bakım, 6 KVC, 6 koroner yoğun bakım), 5 ameliyathane, 87 servis yatağı ve günübirlik hastaların takibinde kullanılmak üzere 24 gözlem yatağı bulunuyor. Yoğun bakım üniteleri; kalp ve damar cerrahi, koroner yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım, birinci yoğun bakım ve ikinci yoğun bakımdan oluşuyor.

45’e yakın hekim, 1’iPsikolog, 1’i Diyetisyen, 1’i Psikiyatri olmak üzere uzman bir ekiple hizmet vermeyi sürdüren Özel Tarsus MMT Amerikan Hastanesi, bölgeye uzun süredir kaliteli sağlık hizmetini sunuyor.