Minikler kulaçlarını ataları için attılar

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ata Yüzme Şenlikleri, 14 farklı kulüpten 152 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlarda sporcuları yalnız bırakmayan Başkan Fadıloğlu, minik kulaçlara başarı sertifikalarını takdim etti.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 8.’si organize edilen Ata Yüzme Şenlikleri, Alleben yüzme havuzunda yapıldı. Etkinliğe, 93 erkek, 59 bayan olmak üzere toplamda 152 faal lisanslı yüzücü katıldı. Yarışmalara katılan ‘tüm sporcuların şampiyon ilan edilmesi’ geleneği müsabakalarda da sürdürülürken, minik kulaçların kulvarlardaki büyük performansı, yüzme camiasını branşın geleceği adına mutlu etti. Kulvarlarda büyük heyecan yaşayan minik kulaçlar, Alleben Yüzme Havuzunda yetişen ‘Dünya ve Avrupa Şampiyonu’ sporcuları örnek alacaklarını ifade ettiler. Pandemi önlemleri çerçevesinde organize edilen Ata Yüzme Şenlikleri’nde farklı stillerde kulaç atan sporcuları ziyaret ederek yarışlarını takip eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyon bitiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek ile birlikte tüm katılımcı minik yüzücülere başarı sertifikalarını verdi.

"Atalarımıza, büyük minnet ve şükran borçluyuz"

Pandemi sonrası geniş katılımlı organizasyonlara devam edeceklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün, iki Gazi’nin buluştuğu gün. İki Gazinin buluşması kutlu olsun. Alleben Yüzme Havuzunda düzenlediğimiz Ata Yüzme Şenlikleri’nde minik kulaçlarımızı misafir etmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Atalarımıza, büyük minnet ve şükran borçluyuz. Üzerinde yaşadığımız topraklarda bugün, onların sayesinde huzur içerisinde yaşıyoruz. Gönül isterdi ki daha geniş bir katılımla bu organizasyonu yapalım. İnşallah pandemi sonrası çok daha geniş katılımlı organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Katılımcı sporcularımızı kutluyor, spor ve akademik yaşamlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.