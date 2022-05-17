Minikler elektronik programlama için yarıştı

Şehitkamil Belediyesine bağlı Bilim Şehitkamil tarafından düzenlenen Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Yarışmasında 30 takım kıyasıya mücadele etti.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Yarışmasına ve Bilim Şenliği’ne; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Stantları gezen Başkan Fadıloğlu, çocuklarla birlikte etkinlik yaptı. Bilim merakı ile üreten öğrenciler, eğlenerek öğrenme fırsatı elde ettiler.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra lise ve ortaokul öğrencilerden oluşan 30 takımın katıldığı Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Yarışması’na katıldı. Burada da stantları gezen Başkan Fadıloğlu, öğrencilerden yaptıkları projeler hakkında bilgi aldı. Yapılan projeleri tek tek inceleyen Başkan Fadıloğlu, öğrencileri yaptıkları projelerden dolayı tebrik etti.

“Yetişen yavrularımız ilerde bu ülkeye hizmet edecekler”

Amaçlarının nitelikli bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren eğitimin her kademesine destek vermeye gayret gösterdik. Son olarak Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST ile birlikte bu bölgede bilim merkezinin açılması noktasında talebimiz olmuştu. Sağ olsunlar 3T Vakfı ile birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde Bilim Şehitkamil’i hayata geçirdik. Tabii bu fiziki mekanları yapmak işin en kolayı, esas olan burada bu gençlerimizin yapmış olduğu projelerin hayata geçmesi. Masaları dolaşırken, gördüğüm ve heyecan duyduğum bu projeler, bir müddet sonra inşallah hayata geçer. Bizim amacımız; buradaki çocukların farkındalığını arttırıp, yarın inşallah üniversite tahsillerinde buradan elde ettikleri deneyimleri arttırarak hem ülkemize hem de insanlığımıza daha faydalı projeler üretilmesidir” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın sonuçlarına göre lise ve ortaokuldan dereceye giren takımlara ödülleri verildi.