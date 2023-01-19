Minik öğrencilere satranç hediye edildi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Zeynep Gençten Anaokulu’nu ziyaret ederek, minik öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, ‘Hamleni Yap’ projesi çerçevesinde öğrencilere satranç seti armağan etti.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı günden bugüne aralıksız okul ziyaretlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Zeynep Gençten Anaokulu’nu ziyaret etti. İki öğrenci tarafından kapıda karşılanan Başkan Fadıloğlu’na öğrenciler çiçek takdim etti. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Okul Müdürü Ramazan Aslan, Müdür Yardımcısı Aynur Aşar ile birlikte sınıfları gezerek, minik öğrencilerle bir araya geldi. Eğitimleri hakkında öğrencilerin kendisinden bilgi alan Başkan Fadıloğlu, öğrencileri tek tek tebrik etti. Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi tarafından başlatılan ‘Hamleni Yap’ projesi ile öğrencilere satranç seti armağan etti. Başkan Fadıloğlu, daha sonra öğrencilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Zeynep Gençten Anaokulu Müdür Yardımcısı Aynur Aşar, “Bugün Başkanımız yüce bir gönüllülük göstererek, okulumuzu ziyaret etti. Gerçekten bu ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başkanımıza sınıflarımızı gezdirdik, öğrencilerimiz ile bir araya getirdik. Okulumuzda verilen eğitimlerle ilgili bilgiler verdik. Sağ olsun Başkanımız da çocuklarımıza satranç seti ve çeşitli hediyeler armağan etti. Öğrencilerimiz de bu konuda çok mutlu oldular. Belediye Başkanımızla bir araya gelmek bizleri ve öğrencilerimizi çok mutlu etti. Biz okul yönetimi olarak Başkanımıza bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.