Minik Muhammet’e umut oldu

Özel MMT Amerikan Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürhan Gökçe, 1 yaşındaki Muhammet Ali Albayram’a umut oldu. Yaklaşık 1 aydır idrar yapamama şikayetiyle Özel MMT Amerikan Hastanesi Üroloji Kliniğine başvuran minik Muhammet Ali, yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

1 aydır İştahsızlık, idrardan kan gelme ve idrar yapamama şikayetiyle Özel MMT Amerikan Hastanesi Üroloji kliniğine başvuran minik Muhammet Ali sağlığına kavuştu. Mesanesindeki 1 cm çapındaki taştan dolayı bazı şikayetleri olan 1 yaşındaki Muhammet Ali Albayram’ı Özel MMT Amerikan Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürhan Gökçe sağlığına kavuştur. Özel MMT Amerikan Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürhan Gökçe, “1 yaşında olan ve son bir aydır ara ara idrarını yapamayan, idrarında ara ara kan gelmesi ve iştahsızlık şikayeti olan hastamızda yapılan ultrason incelemesinde mesanesinde yaklaşık 1 cm çaplı taş olduğu tespit ettik. Hastamızı 30 dakika gibi kısa bir sürede başarılı bir şekilde kapalı yöntemle yapmış olduğumuz operasyon ile sağlığına kavuşturduk. İşlemeden yaklaşık 5 saat sonra ise hastamızı taburcu ettik” dedi.

Gökçe’ye teşekkür ettiler

Minik Muhammet’in ailesi çocuklarının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, “Özel MMT Amerikan Hastanesi doktorlarından Opr. Dr. Gürhan Gökçe beyden ve personellerinden Allah razı olsun. Başta Gürhan hocam olmak üzere oğlumuz Muhammet Ali’nin tedavisinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

İdrardan kan gelmesine dikkat

Mesane taşı hakkında da detaylı bilgi veren Özel MMT Amerikan Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürhan Gökçe, “Mesane taşı belirtileri genellikle mesane taşı var denilecek belirtiler olarak görülmez. Belirtiler genellikle idrar yaparken idrarın arada bir kesilmesi ve tekrar devam etmesi ara ara idrar yaparken ağrı, özellikle idrar bitimi sırasında kanlı idrar gelmesi gibi belirtiler de görülür” ifadelerini kullandı.

Mesane taşı teşhisi nasıl konulur

Opr. Dr. Gürhan Gökçe, “Mesane taşları yüzde 80-85 oranında röntgen (direkt grafi) filminde görülebildiği gibi yüzde 15’ide röntgende görülmeyebilir. Röntgen filminde görülmeyen mesane taşları ultrasonografi ve ayırt edilemeyen durumlarda bilgisayarlı tomografi ile mesane taşlarının teşhisi konulabilir” ifadelerine yer verdi.

Mesane taşı tedavisi

Mesane taşlarının tedavisi taşların boyutuna ve sayısına göre değişebileceğini dile getirerek sözlerini tamamlayan Özel MMT Amerikan Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürhan Gökçe, “Mesanedeki taş 0,5 santimin altında ise kendiliğinden düşmesi ya da yardımcı tedaviler ile düşürülmesi şeklinde tedavi edilir. Hastanın bol su içmesi, sıcak oturma banyosu, alfa bloker denilen kanal genişletici ilaç tedavisi gibi yardımcı tedavi yöntemleri uygulanır. Fakat 0,5 santimin üzerindeki taşlarda müdahale gerekir. Bu taşlar girişimsel tedaviler ile alınır. Bu yöntemlere yine taşın boyutuna, sayısına göre karar verilir. Mesane taşları kapalı yöntemle (endoskopik) kırılarak alınabileceği gibi cerrahi olarak da alınabilir. Eğer taş 3 santimden büyük ise ya da çok sert ise cerrahi olarak alınır. Cerrahi tedaviden sonra hastanın tekrar taş oluşumunu önlemek için günde en az 2 litre su içmesi, tek yönlü beslenme tarzından kaçınması, hareketsiz bir yaşamı var ise spor veya yürüyüş yapması, taş oluşturan besinlerden uzak durması, tuz tüketimini en aza indirmesi, enfeksiyon sorunu var ise bir bakteri kültürü yapılarak tedavisinin yapılması gibi önlemler ile cerrahi tedaviden sonra tekrar oluşabilecek taşlar engellenebilir” diye konuştu.