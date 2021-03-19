Minik GKV’liler Çanakkale oratoryosunu canlandırdı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın çeşitli yerlerde kutlamalar gerçekleştirildi. Çanakkale Oratoryosunu sahneleyen GKV Özel Anaokulu öğrencileri ayakta alkışlanırken kutlamalarda Covid-19 önlemlerin uygulandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen bir birinden farklı etkinliklerle 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yılı kutlandı. Kutlamalara minik öğrenciler 43‘ncü Alay 1’nci P.Tb. 1’nci bölük 1917 yemek menüsü olan üzüm hoşafı ve bir dilim ekmek ile güne başladılar.

Duygulandıran etkinliklerle ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 106’ıncı yıl dönümünü öğrencilerimizle birlikte coşkuyla kutladık. Yüzyıllar Geçer Çanakkale Geçilmez etkinlikleri ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Töreni nezdinde Milli değerlerimiz vatan ve Bayrak sevgisini coşku ile kutlayarak haklı gururunu yaşadılar. Öğrencilerimiz, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını büyüklerinden gördükleri gibi gururla, coşkuyla, aynı heyecanla okudular. Öğrencilerimiz hep birlikte yıl 1915 dediler. Okudukları şiirlerinde Çanakkale’nin geçilemeyeceğini bir kez daha dizeleriyle anlattılar. Çanakkale Savaşı’ndan ne zorluklarla zafere döndüğünü, hangi şartlarda nasıl kazanıldığını Çanakkale Savaşı oratoryosu ile canlandırdılar. İzleyenleri duygulandıran, gururlandıran bu etkinliklerimiz hafta boyunca da öğretmenlerimizin rehberliğinde gerek yüz yüze eğitime katılan öğrencilerimize, gerekse online eğitime katılan öğrencilerimize yönelik bir birinden farklı faaliyetlerle gerçekleştirildi” dedi.

Çanakkale coşkusu ve ruhu GKV’de yaşatıldı

GKV Özel Liselerinde düzenlenen törende de Okul Müdürü Engin Biba, “Bugün ecdadımız tarafından tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi´nin 106’ıncı yıl dönümüne ulaşmanın onurunu yaşıyoruz. 106’ıncı yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla andığımız dünya tarihinin müstesna kahramanlık mücadelelerinden olan ‘Çanakkale Zaferi’ Türk milletine zincir vurmak isteyen çılgın işgalci güçlere karşı milletimizin bağımsızlığı uğruna inançla, cesaretle yekvücut şahlanışının simgesidir. 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106’ıncı yıl dönümünü kutluyor, bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bütünlüğü ve milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

GKV Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren bütün yerlerde bir birinden farklı etkinliklerle kutlanan Çanakkale Zaferi söyleşiler, açılan çeşitli sergiler ve hazırlanan belgesellerle de ayrı bir heyecan kazandı.