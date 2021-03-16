Mini Kitap Fuarı GKV’de açıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında açılan “Mini Kitap Fuarı” ilk gününde öğrencilerin yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel okullarında pandemi önlemleri dikkate alınarak mini bir kitap fuarı açıldı. 14 farklı yayınevine ait kitapların yer aldığı fuarda anaokulundan liseye kadar öğrencileri kitaplarla buluşturdu. Kitap okumaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen mini kitap fuarı Covid-19 tedbirleri uygulanarak ziyaretçi kabul ediyor. Fuarın 19 Mart tarihlerine kadar devam edeceği açıklandı. Çocuklarda kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda başlayacağı ve geliştirileceğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, pandemi kurallarına uyularak kurum bünyesinde gerçekleştirilen mini kitap fuarına ilginin büyük olduğunu, her yaşta öğrenciye hitap eden kitapların beğeni topladığını ifade ederek çocukları sürekli kitap okumaya ve bunu alışkanlık haline getirmeye çağırdı.