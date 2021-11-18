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Milli Mücadele ruhu festivale taşındı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da düzenlenen "Tam Bana Göre Festival”nde standı ile projelerini anlatırken, Milli Mücadele’nin 100’üncü Yılı Sergisi ile de Antep Savunması’nı gençlere anlatıyor.

GAZİANTEP 18.11.2021, 15:43
Milli Mücadele ruhu festivale taşındı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da düzenlenen "Tam Bana Göre Festival”nde standı ile projelerini anlatırken, Milli Mücadele’nin 100’üncü Yılı Sergisi ile de Antep Savunması’nı gençlere anlatıyor.

Antep Savunması’nın yüzüncü yılı etkinlikleri çerçevesinde birçok etkinlikte özel çalışmalara imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik “Tam Bana Göre Festivali”nde açtığı sergi ile mücadeleyi tüm gerçekliği ile gençlere aktarıyor. Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. tarafından festival alanının Sahaflar Bölümü’nde açılan sergide, kurumun hazırlayıp yayınladığı 143 kitap, Kübbiye Dergisi’nin yayınlanan 5 sayısı, 13 belgesel ve Ayıntab Haberleri dergisi örneklerleri sergileniyor. Antep Savunması’nın kahramanlarının tanıtıldığı sergide, Gazi şehrin kültürü, edebiyatı, sanatı, gelenekleri ve yaşamını konu alan yayınlar bulunuyor. Öte yandan ziyaretçilerin beğenisine Milli Mücadele ruhun yansıtacak ve 100’üncü yıla özel Gazikültür tarafından üretilen kutnudan yapılan ay yıldızlı maske, atkı, 2021 Antep Savunması ajandası ve özel koleksiyon ürünler beğeniye çıktı.

Sergi, ziyaretçilerin tarihi ve milli duygularına katkıda bulunuyor

Sergi hakkında bilgi veren Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, yüz yıl önce gerçekleşen Antep Savunması’nın tüm Türkiye’ye örnek olacak bir savunma olarak tarihe geçtiğinin altını çizerek, “Yüzyıl sonra bizim bir mottomuz var. Bu motto ‘Şartlar Değişse de Vazifemiz Hep Aynı’. Bu festivalde gençlere yüz yıl önce bu ülkeye yönelik yapılan oyunları yüz yıl sonra da devam ettiğini gösteren sunumlar yapıyoruz. Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi yayın faaliyeti yapıyor olmamız. Yüzüncü yıl etkinlikleri çerçevesinde bu yıla ait ürettiğimiz ürünlerde daha çok çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar yaptığımızdan dolayı festivalde tam bu düzen üzerinde devam ediyoruz. Burada çıkarılan, gençlere bilinç oluşturmak için ortaya konulan yayınlarda, kitaplarda, belgesel filmlerde gençlerin üzerinde etki oluşturması için bu sergiyi tavsiye ediyoruz. Gazikültür A.Ş. olarak Gazi şehrin kültürünü, tarihini, edebiyatı ile ilgili kitaplar çıkarıyor, belgeseller yapıyoruz. Amacımız geçmişle gelecek arasında bir bağ kurup yaşananların anılarını sürekli diri tutabilmek. Buraya gelen ziyaretçilerin tarihi ve milli duygularına bir nebze de olsa katkıda bulunabilir ve onların zihinlerini açacak şekilde yetiştirebilirsek bu sergide diğer etkinliklerde olduğu gibi amacına ulaşacak” ifadelerini kullandı.

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