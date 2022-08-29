Milletvekili Uzer’den 30 Ağustos mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, ’’Tarih boyunca karşılaştığı bütün engelleri birlik ve beraberlik içinde, kararlı duruşuyla aşan aziz milletimiz bugün de istiklalimizi tehdit eden dış güçler ve onların içerideki uzantıları olan şer odaklarına aynı kararlılıkla cevap vermekten asla çekinmemiştir. 26 Ağustos 1922’den başlayıp 30 Ağustos’ta sonuçlanan Büyük Taarruz, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının ve geleceğine sahip çıkışının bir destanı olmuştur. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin timsali olan 30 Ağustos zaferi tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Tarihte yeniden ve daha güçlü bir biçimde yer almamızı sağlayan Başkomutanlık meydan muhaberesi, ulusumuzun bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan tutkusunu simgeleyen eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, bu uğurda mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.