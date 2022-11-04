Milletvekili Uzer müjdeleri bir bir sıraladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, torba kanunla yasalaşan ve vatandaşları birebir ilgilendiren düzenlemeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifinin görüşmelerini TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün tamamladıklarını ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, kanun ile yasalaşan maddelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Ahmet Uzer, "Kanun ile öğrenim kredilerinin gecikme faizinden vazgeçilmesini, 2 bin TL’nin altındaki icra borçlarının hazineden karşılanmasına imkan sağladık. Çatilardaki güneş enerjisinde elektrik üretimine vergi muafiyetini 25 KWdan 50 KW’ya yükselttik. Doğalgaz ve elektrik yardıminı vergi ve sigorta priminden muaf tuttuk. Covid-19 çerçevesinde yazılan sokak kısıtlaması ve maske cezalarina af getirdik. Tip ve Diş hekimliği son sinif öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme sağladık. Yaşlı ve engelli aylıklarındaki yersiz ödeme kaynaklı alacakların terkini sağladık. Varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 TL’nin altındaki borçları tasfiye ettik. Kur Korumalı Mevduat uygulamasını 1 yıl daha uzattık. Karşılıksız çek ve protestolu senetler için sicil affi getirdik. Vatandaşlarımizı ilgilendiren bu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.