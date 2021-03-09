Milletvekili Taşdoğan’dan Miraç Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Miraç Kandili’nin İslam dünyası için önemli ve uhrevi bir havasını bulunduğunu belirterek tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Taşdoğan, Miraç Kandili ile ilgili yayımladığı mesajında, “Miraç; manen yücelmenin, bedenen en yükseğe erişmenin, böylelikle ilahi lütuf ve ihsanla mükâfatlandırılmanın mucizevi halidir. Aynı zamanda ilahi huzura yakınlaşmanın, yüce kata yaklaşmanın muhteşem izah ve ispatıdır. İsra ve Miraç hadisesi yükselişin, buluşmanın nur ve rahmet deryasında doğuşun ve alemleri kavrayan kutlu doğruluşun ulvi serüvenidir. Dostluk ve yardımlaşmanın, feyiz ve bereketin coştuğu, sevgi ve şefkat duygularının yağmur gibi tüm insanlığın üzerine yağdığı ve yüce peygamberimizin en yüksek mertebeye ulaştığı Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, mesuliyet, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere ulaşma vardır. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, huzuruna ve bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle büyük milletimizin ve Türk-İslam aleminin Miracının hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.