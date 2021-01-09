Milletvekili Taşdoğan’dan Gazeteciler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Milletvekili Taşdoğan, gazetecilerin halk adına kutsal bir görev üstlendiklerini ve bu görevi icra ederken de çok kez zorluklarla karşılaştıklarını belirtti. Gazetecilerin her türlüğü zorluğa rağmen fedakarca işlerini yaptığını belirten Taşdoğan’ın mesajında, "Şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğu hepimizin malumudur. Vatandaşlarımız adına gözlemleyip yaşananları kamuoyuna taşıyan, bunu yaparken de bazen ailesinden bile fedakârlıkta bulunarak kutsal bir görevi yerine getiren toplumun sesi olan Basın mensuplarımız, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için yeri geldiğinde canlarını ortaya koyarak görev yapmaktadırlar. Özgür ve tarafsız bir basının varlığı şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan biridir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” ifadeleri yer aldı.