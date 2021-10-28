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Milletvekili Taşdoğan’dan 29 Ekim kutlaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GAZİANTEP 28.10.2021, 11:47
Milletvekili Taşdoğan’dan 29 Ekim kutlaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili ve MHP TBMM Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan mesajında, “Cumhuriyet, bağımsızlık ülküsü etrafında mutlak anlamda buluşan ve birleşen aziz milletimizin, örneğine az rastlanır bir irade ve cesaret ile zafere ulaştırdığı Kurtuluş Savaşımızın neticesidir. Her karışında şehit kanı bulunan, her köşesinde isimli isimsiz nice kahramanın kıvrılıp kefensiz yattığı bu cennet vatanın Cumhuriyet’in ilanıyla bahtı açılmış, ufku aydınlanmıştır. Cumhuriyet’in ilanı büyük bir atılım, kutlu bir başlangıç olmuştur. Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir. Aziz Milletimiz kurtuluş destanını şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla, Cumhuriyeti de bu gururla yaşamış ve yaşatmaya devam etmektedir. 29 Ekim 1923 tarihi diriliş ve yükseliş eşiğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’En büyük eserim’ sözleriyle mana ve muhtevasını özetlediği Türkiye Cumhuriyeti zalime korku, mazluma güven vermiş, milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline gelmiştir. Türk milleti bundan 98 yıl önce tarihinin en büyük yeniden doğuşlarından birine imza atarak yedi düveli ve maşalarını önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkarmış, işgal planlarını, esaret projelerini yırtıp atmıştır. Bugün de Aziz Milletimiz Cumhuriyetle birlikte elde ettiği kazanımlara dört elle sarılmış küresel oyunlara gereken uyanıklığı göstermektedir. Türk Milletinin üstün feraseti perde arkasındaki her oyunu görmekte emperyalist emellere set olmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimiz 100’üncü Yılına iki kala, bölgesinde Lider Ülke ve Dünya’da Küresel güç olma yolunda, devletimiz ve milletimiz ile el ele emin adımlarla ‘Büyük Ülküye’ yürümektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum. Aziz Milletimize ve Gaziantepli Hemşerilerime sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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