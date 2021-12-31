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Milletvekili Tasdoğan, Kadın taraftarla buluştu

Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, 2’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği yönetimini ziyaret etti. Kadın taraftarların son dönemde tribünlerde etkin olmasının spor adına sevindirici olduğunu söyleyen Taşdoğan, “bizlere düşen de kadın taraftarlarımızın yanında olmak ve onlara destek vermektir” dedi.

GAZİANTEP 31.12.2021, 13:44
Milletvekili Tasdoğan, Kadın taraftarla buluştu

Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, 2’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği yönetimini ziyaret etti. Kadın taraftarların son dönemde tribünlerde etkin olmasının spor adına sevindirici olduğunu söyleyen Taşdoğan, “bizlere düşen de kadın taraftarlarımızın yanında olmak ve onlara destek vermektir” dedi.

Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği yönetimini ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Taşdoğan, “Sporda en büyük etken taraftardır. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği’ni kurarak Türkiye’de ve şehrimizde güzel bir çalışma başlatan Dernek Başkanımız Mezine Sırakaya’ya ve yönetimine teşekkür ediyorum. Sporda kadının mutlaka olması gerektiğini her alanda söylüyoruz. Dernek Başkanımızın, derneğin kurulduğu günden itibaren büyük mücadeleler vererek Kadın Taraftarların sayısını artırması ve kadınlar arasında sporun alışkanlık haline gelmesi yönünde verdiği mücadele takdire şayandır. Bizlere düşen bir görev olursa seve seve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Süper Lig takımlarının en büyük sorunu taraftar gücü. Bizlerde şehrimizin takımlarına Gaziantepliler olarak destek vermeliyiz. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği “Güçlü Kadın Güçlü Gaziantep” programına TBMM Bütçe görüşmelerinden dolayı katılım sağlayamadım ve bugün derneğimizi ziyarete geldim. Yeni seçilen dernek yönetimine başarılar diliyorum. Kadın taraftar sayımızın artmasını canı gönülden arzu ediyor ve destekliyorum. 2022 yılının hayırlara vesile olması dileğiyle tüm dernek üyelerinin de yeni yılını kutluyorum” dedi.

“Daha fazla kadını tribünlere çekmeye çalışıyoruz”

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya ise Gaziantep Milletvekili Taşdoğan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm çabalarının daha çok kadın ve aileyi tribünlere çekmek olduğunu söyleyerek, “Biz 5 kişiyle çıktığımız yolda bugün 172 kişi olduk. Ev kadınından, iş kadınına, öğrencisinden öğretmenine kadar kadınlardan oluşan taraftar grubumuz var. Gaziantepli ve Gaziantep’te yaşayan kadınlardan derneğimize çok yoğun bir ilgi var. Derneğimizin kuruluşundan itibaren uzun bir yol kat ettik. Yağmur, çamur demeden kadınlar olarak takımlarımıza her türlü desteği verdik. Biz gönüllülük esasına dayalı ve büyük bir aşkla bu yolda yürüyoruz. Amacımız kaliteli, bilinçli taraftarlar oluşturarak şehrimizin spora bakış açısını değiştirmek. Maçlara gitmeyi, tribünlerde olmayı alışkanlık haline getirebilirsek başarılı ve kalıcı çalışmalar yapmış oluruz. Tüm çabamız bu yönde. Ben tüm kadınlarımızı tribünlere davet etmek istiyorum. Eşleriyle, çocuklarıyla tribünlere gelen beyefendilerin çoğalmasını istiyoruz. Sağ olsun kulüplerimiz bilet konusunda bugüne kadar bizi hep desteklediler. Kadınlarımıza tribünlerde en güzel yerleri vererek hep destek oldular. Ben Kulüplerimize destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki kadın taraftar sayımız çok daha yüksek rakamlara ulaşacak. Tabi ki bu sadece bizim çalışmalarımızla olacak bir şey olmayıp, şehir olarak tüm yetkililerin taşın altına elini koymasıyla olacaktır. Yeni dönemde başarılı çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Bizleri yalnız bırakmayan, nazik ziyareti ile bizleri onurlandıran Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği yöneticileriyle tek tek sohbet eden Taşdoğan, kadın taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirerek her hangi bir maçta kadın taraftarlarla ailesiyle birlikte maç izleyeceği sözünü verdi.

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